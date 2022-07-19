В Дептрансе рассказали об устройстве нового электросудна
Конструкция нового электрического судна объединяет инновационные отечественные разработки и материалы. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Уточняется, что новое электросудно имеет стальной корпус и весит около 50 тонн.
— Использование технологии лазерной сварки корпуса придает легкость, надежность и долговечность. А специальная высокопрочная морская сталь делает плавучим, устойчивым к погодным условиям и защищает от повреждений. Также специалистами был добавлен стальной утолщенный пояс — он значительно увеличивает срок эксплуатации судна и делает устойчивее к процессам коррозии, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».
В пресс-службе добавили, что от начала прихода судна в цех и до спуска на воду проходит около трех месяцев.
В апреле этого года мэр Москвы Сергей Собянин, говоря об оборудовании столичных причалов, отметил, что часть из них оборудована инновационной зарядкой, которая в любое время года будет заряжать электросудно всего за несколько минут.