Ракова сообщила, что московские колледжи выпустили 21 тысячу студентов

Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В этом учебном году 50 колледжей столичного департамента образования и науки выпустили около 21 тысячи студентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 20 июля.

— В московских колледжах регулярно появляются новые направления подготовки по востребованным профессиям. Это дает абитуриентам еще больший простор в выборе карьерного трека, — сказала она.

Заммэра добавила, что в этом году колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова начал обучение будущих специалистов по обслуживанию электробусов. Здесь же студенты могли получить знания по производству бетонной смеси с помощью 3D-принтера.

Кроме того, после окончания учебы студентам предлагается трудоустройство. По словам Раковой, это возможно благодаря налаженному взаимодействию учебных заведений с профильными компаниями. Образовательные программы строятся с учетом требования будущих работодателей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Анастасия Ракова сообщила, что в столице с начала этого года при поддержке службы занятости населения было трудоустроено более 55 тысяч горожан. Она добавила, что на данный момент статистические показатели рынка труда не подверглись изменению.