Почти 60 студентов столичных колледжей освоили профессию пожарного

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В 2022 году из 50 колледжей столичного департамента образования и науки выпустились около 21 тысячи студентов, из которых 59 человек освоили профессию пожарного. Об этом в среду, 20 июля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра отметила, что сразу же после учебы молодые специалисты начинают свой карьерный путь.

— Это возможно благодаря налаженному взаимодействию образовательных организаций с профильными компаниями. В образовательных программах учтены требования этих компаний к будущим специалистам, что открывает уникальные возможности трудоустройства для выпускников колледжей, — рассказала Анастасия Ракова.

Технический пожарно-спасательный колледж проводит обучение по специальностям «Пожарная безопасность» и «Защита в чрезвычайных ситуациях». Абитуриентам учебного заведения приходится пройти непростой отбор для поступления. Выпускники колледжа благодаря высокому уровню подготовки в будущем успешно строят профессиональную карьеру.

Так, выпускник колледжа 2020 года Александр Ивлев в настоящее время работает в центре по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России.

— Если вы хотите стать спасателем, колледж имени Максимчука — взлетная полоса для вашего будущего, — отметил он.

В новом учебном году колледж имени Максимчука впервые производит набор студентов на специальность «Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях». Выпускники смогут реализовать себя в таких службах, как «Система 112», различного рода колл-центрах и других службах экстренного реагирования.

Учебное заведение оснащено собственной тренировочной площадкой для симуляции условий чрезвычайной ситуации с интерактивными тренажерами, моделирующими развитие и тушение возгораний в зданиях. Студенты тренируются в теплодымокамере с современным оборудованием, также для занятий используются пожарная автоцистерна нового поколения и квадрокоптеры.

Анастасия Ракова добавила, что в столичных колледжах открываются новые направления подготовки по востребованным профессиям. Так, в 2022 году шесть образовательных организаций впервые выпустили специалистов по производственным, транспортным, сервисным и ИТ-специальностям.

Также заммэра сообщила, что в этом учебном году 50 колледжей столичного департамента образования и науки выпустили около 21 тысячи студентов.