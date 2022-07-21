Названы самые необычные экспонаты на фестивале Geek Picnic

Фото: пресс-служба мероприятия

Международный фестиваль науки и технологий Geek Picnic впервые пройдет в «Музеоне» 30 июля. Организаторы готовятся показать самые необычные и высокотехнологичные новинки науки и искусства. В программе этого года: работы, виртуальная реальность, парад необычных самодельных электромашин в стиле авто-бестиарий, Science art, стартапы, лекционная программа и многое другое.

В параде фантастического электротранспорта примут участие уникальные транспортные средства и их создатели — лауреаты всероссийского DIY конкурса Geek Day 2022.

Новейший андроидный робот от компании Promobot будет ловить роборыб в огромном аквариуме. Посетители смогут задать ему любой вопрос о фестивале, и он с удовольствием отвлечется от своего любимого хобби.

На фестивале также будет представлена Электро Черепаха. Это семиметровый электромобиль — обладатель приза зрительских симпатий всероссийского конкурса фантастического электротранспорта Geek Day 2022. Черепаха может прокатить на своей спине до 20 взрослых одновременно.

Робот-ангел будет создан специально для Geek Picnic творческой лабораторией ArtBase. Четырехметровая динамическая инсталляция представляет собой робота, расправляющего механические крылья для тех гостей, кто 3 раза подряд правильно ответил его вопросы, касающиеся различных научных категорий.