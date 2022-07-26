В Черногории пожаловались на сокращение турпотока из-за отсутствия российских туристов

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Черногория начала терять российских туристов из-за политики местных властей, что привело к убыткам туристического бизнеса. Об этом во вторник, 26 июля, сообщил сербский телеканал Nova.

— В середине июля на пляже полно мест. Пустые лежаки ждут уставших туристов. В ресторанах не нужно бронировать столики, а в ночных клубах «умоляют» гостей выйти на танцпол, — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что подобных ситуаций не было даже в период бомбардировок Югославии со стороны НАТО. По словам автора, политика черногорских властей в отношении России, финансовый кризис и высокие цены привели к провалу текущего туристического сезона.

Так, многие жители Черногории выражают беспокойство насчет текущего положения. По данным телеканала, на данный момент в стране находится большое число туристов с Украины. Однако их число даже близко не приближается к количеству россиян, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что российские туроператоры планируют запустить туры в Европу, использовав открытые сухопутные границы с Финляндией и Эстонией. Кроме того, планируется запуск зимних туров в Финляндию.