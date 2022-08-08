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Выставка «Фантазеры. Глава Первая» откроется в библиотеке имени Светлова

Оксана Васильева
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Выставка «Фантазеры. Глава Первая» откроется в библиотеке имени Светлова

9 августа в Центральной городской молодежной библиотеке им. М.А. Светлова открывается выставка «Фантазеры. Глава Первая».

Арт-группа «Фантазеры» - компания друзей-единомышленников, которых объединило бурное воображение и неудержимое желание нести радость людям. Каждый участник группы - состоявшийся художник со своим стилем, выставочной историей и бэкграундом, но «Глава Первая» — их первый совместный проект.

— Светловка - молодежная библиотека, мы стараемся дать возможность креативным людям проявить себя, заявить о себе. Фантазерам даже даем возможность похулиганить - разрешили разрисовать стены, — рассказала Валентина Агафонова, директор «ЦГМБ им. М. А. Светлова».

Выставка пройдет до 21 августа. Вход свободный.

Библиотеки Выставки
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