Документальная хроника градостроительных перемен

На фото: заместитель генерального директора по общим вопросам АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Владимир Манжула и заместитель директора медиа-центра «Вечерняя Москва» Елена Плешивцева, призер конкурса «Планета Москва» Елена Мельникова / Фото: Пелагия Замятина/ Вечерняя Москва

В столице определили победителей IХ конкурса городской фотографии «Планета Москва». Газета «Вечерняя Москва»— многолетний информационный партнер конкурса.

Участница Евгения Пучкова поднимается на сцену общегородской площади в «Москва-Сити». Она — победитель в номинации «Народный выбор». В фотоконкурсе девушка столичной лаборатории участвует ежегодно. Но только в этом году с работой «Мастер» стала победителем. На ее снимке — столичный спортсмен, который делает трюк на самокате в парке около станции метро «ЦСКА».

— Жаль, что я не узнала, как зовут этого парня. Тогда постеснялась к нему подойти, — рассказывает Евгения. — На самом деле я очень люблю делать фото на спортивную тематику. Рада, что люди оценили мое творчество по достоинству. Получается, четыре года работы фотографом, которым я стала после того как ушла из плавания, оказались не бесполезными.

Других победителей конкурса выбрали в номинациях: «Москва и москвичи. Комфортный город», «Городской пейзаж», «Архитектура Москвы. Связь времен», а также «Динамика мегаполиса». Лучшие произведения фотографов награждали специальными призами.

Например, участница Елена Мельникова получила диплом второй степени от редакции газеты «Вечерняя Москва» за снимок, который она назвала «Мокрое счастье».

— В один из жарких дней лета я гуляла у сухого фонтана в парке «Музеон», где увидела девочку, играющую с чужой собакой. Это было так трогательно, что я не могла их не снять,— говорит Елена.

Автора фото награждал заместитель генерального директора по общим вопросам АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» Владимир Манжула.

— Приятно в очередной раз принимать участие в награждении победителей конкурса, — отмечает Владимир Манжула. — Газета «Вечерняя Москва» выбрала лучших лауреатов, которые удостоены небольших, но ценных призов.

Городской фотоконкурс организован Департаментом градостроительной политики города Москвы.

— Интерес москвичей к процессам, происходящим в градостроительстве, значительно возрос. Это мы видим в фотографиях участников. В конкурсных работах запечатлены уникальные моменты развития города, портреты жителей, красота игармония архитектуры, и уже сегодня они стали документальной хроникой градостроительных перемен, — добавил заместитель руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Андрей Валуй.

В этом году в «Планете Москва» 175 участников прислали более тысячи работ.

В номинации «Москва и москвичи. Комфортный город» победителями стали: 1 место - Ковалев Михаил («Любовь — это полет»), второе место — Дмитрий Петров («Приятное соседство»), третье место — Сергей Капухин («Российский флаг»).

В номинации «Городской пейзаж» на первом месте «Гроза в Москве» Сергея Савостьянова; на втором - «Полнолуние в Москве» Марины Лысцевой; на третьем - «Фестиваль «Открытая вода» в Москве» Артема Геодакяна.

Места в номинации «Архитектура Москвы. Связь времен» распределились следующим образом: первое - «Луна над Речным» Юлии Калугиной; второе - «Вид на Москву-реку со смотровой площадки Panorama 360» Сергея Фадеичева; третье - «Празднование Крещения Господня в Москве» Гавриила Григорова. Победителями в номинации «Динамика мегаполиса" стали: Георгий Ланчевский - первое место за работу «Прыжок веры», Сергей Кулешов - второе место за фото «Московский трафик", Потапов Дмитрий - третье место за снимок «Кран, который мечтает стать».

Спецпризами от «Вечерней Москвы» были награждены Каунис Анна ( «Трамвай в снегопад») ; Мельникова Елена («Мокрое счастье») ; Тарасенков Александр («Наводят грусть желтые дожди»).

В номинации «Народный выбор» первое место досталось Пучковой Евгении - «Мастер», второе место - Джха Иниса «Любовь в квадрате», третье место - Войкина Марина «Наш паровоз вперед летит».

Своих победителей определили и участники проекта «Активный гражданин»:

Москва и москвичи

1.«Пеликаны в Московском зоопарке». Валерий Наседкин

2.«Мокрое счастье». Елена Мельникова.

3. «Романтика». Алексей Михайлов.

Городской пейзаж

1. «Москва-Сити на рассвете». Андрей Лесовой.

2. «Вид с 29-го этажа любимой «книжки». Александр Аседач.

3. «Перед грозой». Ирина Вершинина.

Архитектура Москвы. Связь времен

1. «Луна над Речным». Юлия Калугина. 18 899

2. «Гостиница «Ленинградская». Дмитрий Раевский. 12 487

3. «Открытие XIV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» в Москве». Марина Лысцева.

Динамика мегаполиса

1. «Трамвай в снегопад». Анна Каунис.

2. «Патриотичный салют». Дмитрий Раевский.

3. «Сабуровский мост». Дмитрий Немцев.