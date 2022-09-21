«Все под ноль»: Лазарев признался, что не смог досрочно выплатить ипотеку

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певец Сергей Лазарев не может досрочно выплатить ипотеку, так как все свои финансы он направляет в грандиозное шоу «Я не боюсь» в России и Белоруссии.

При этом спонсоров у артиста нет, ему приходится вкладывать личные средства.

— У меня нет спонсоров, продюсеров — вбухиваю в «Я не боюсь» все свои деньги, которые зарабатывал несколько лет. Фактически вкладываю в новое шоу все под ноль, — признался он.

По словам Лазарева, в связи с этим у него нет возможности пока досрочно выплатить ипотеку, передает Teleprogramma.pro.

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Недавно певица Юлианна Караулова решила подарить своему годовалому сыну элитное жилье в столице. Такую покупку она сделала малышу в честь его первого дня рождения, который состоялся этой весной.

Кроме того, ключи от новой квартиры получила певица Клава Кока, которая также стала обладательницей роскошного автомобиля Mercedes-Maybach. Машина обошлась артистке в большую сумму. Так, стоимость такой машины начинается от 25 миллионов рублей.