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Первый этап конкурса на лучшее название Face Pay на русском языке завершился в Москве

Лейла Алиева
Город
Первый этап конкурса на лучшее название Face Pay на русском языке завершился в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Первый этап конкурса на лучшее название Face Pay на русском языке закончился в столице. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 23 сентября.

Так, жители столицы направили чат-боту Александре около тысячи вариантов с новым наименованием. В ближайшее время будет выбрано пять самых интересных названий, из которых выберут победителя на портале «Активный гражданин». Он получит право на бесплатные поездки в городском транспорте по системе биометрической оплаты сроком на три года, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого глава ведомства Максим Ликсутов рассказал, что жители Москвы смогут выбрать русское название для сервиса Face Pay. По его словам, сервис активно развивается и расширяется в общественном транспорте Москвы.

В частности, планируется ввести эту систему контроля на речном транспорте, а также запустить пилотный проект в «Аэроэкспрессе», чтобы в следующем году он функционировал полномасштабно.

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