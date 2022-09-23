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ЦБ зафиксировал рост спроса на наличные до мартовского максимума

Евгений Белоусов
Экономика
ЦБ зафиксировал рост спроса на наличные до мартовского максимума
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Повышенный спрос на наличные среди россиян был зафиксирован 22 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ в пятницу, 23 сентября.

Объем наличных в обращении в этот день увеличился на 132,1 миллиарда рублей, следует из данных регулятора. Последний раз такие высокие показатели были зафиксированы в начале марта, вскоре после начала специальной операции.

Технически статистика ЦБ отражает весь объем наличных, выпущенных в обращение через кассы и банкоматы банков, но эта сумма близка к величине снятия наличных населением и предприятиями.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

ЦБ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям предоставить кредитные каникулы гражданам, попавшим под частичную мобилизацию. Кроме того, регулятор призвал банки и МФО не начислять по договорам неустойку, не требовать досрочно погасить кредит, приостановить взыскание просроченной задолженности и не выселять из ранее взысканного жилья.

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