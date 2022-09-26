Финансовый аналитик рассказал о проблемах с обналичиванием вкладов с высоким процентом

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В банках часто пользуются невысокой финансовой грамотностью клиентов и их стремлением заработать повышенный процент, подсовывая менее выгодные условия. Об этом журналистам рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

По словам специалиста, клиента может сбить с толку предложение сотрудника кредитной организации по вкладу с более высоким процентом.

— Так как Центробанк снижает ключевую ставку, более высокий процент могут предлагать за долгосрочный вклад (на три-пять лет) без права на досрочное снятие средств или за ПИФы (паевые фонды), — пояснил Переславский в интервью агентству «Прайм».

Исследователь рынка заметил, что вложение денег в закрытый ПИФ не гарантирует рост стоимости активов, при этом снять с него деньги будет возможно лишь через определенный срок.

Эксперт дал рекомендацию внимательно читать договор перед подписью, обращая особенное внимание на текст, написанный мелким шрифтом, и спрашивать у менеджера, подпадает ли именно этот предложенный вариант накопления денег под действие государственной программы страхования вкладов.

Повышенный спрос на наличные среди россиян был зафиксирован в минувший четверг, 22 сентября. Об этом рассказали в Центробанке России.