«Заканчивай с винишком»: Ивлеева поссорилась с Кридом из-за отказа в интервью

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева заявила, что певец Егор Крид не пришел на съемки ее шоу, несмотря на договоренность.

Причем она заверила, что выполнила свою часть договора, пригласив его бывшую девушку Катю. По ее словам, Крид в последний момент изменил свое решение и стал игнорировать ее, отметив, что больше не ходит на интервью. В ответ на это певец заявил, что был лучшего мнения об Ивлеевой, а ее реальная жизнь, считает он, превратилась в шоу.

— Если ты считаешь, что я живу ради шоу, то вопрос спорный. Я хотя бы не ныряю от тиктокеров к стримерам и обратно…. Хотя, надо бы, в нынешних то реалиях — написала Ивлеева.

В свою очередь Крид посоветовал звезде заканчивать «пить винишко» и подчеркнул, что больше не станет отвечать на ее выпады, передает Пятый канал.

До этого Ивлеева объяснила внезапный поцелуй с бывшим мужем, рэпером Алексеем Узенюком, более известным под псевдонимом Элджей, на его концерте.

Звездная блогерша Лена Миро заявила, что, несмотря на развод, Анастасия Ивлеева не собирается просто так отпускать экс-супруга. По ее мнению, она неспроста постоянно держится рядом с Элджеем.