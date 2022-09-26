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Минобороны заявило об отсутствии ограничений на передвижение россиян

Евгений Белоусов
Общество
Минобороны заявило об отсутствии ограничений на передвижение россиян
Фото: depositphotos

Никаких ограничений на передвижение граждан во время проведения частичной мобилизации в России нет. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщили в пресс-службе Минобороны.

— В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается, — говорится в Telegram-канале Минобороны.

Заслуженный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов заявил «Вечерней Москве», что при явке в военкомат по повестке о частичной мобилизации категория годности военнообязанного может быть пересмотрена.

Кроме того, при проведении мобилизационных решений иногда возникают эксцессы: некоторых граждан призывают по ошибке. «ВМ» рассказала, как этого избежать.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство страны надеется на исправление всех ошибок, выявленных при проведении частичной мобилизации. Представитель Кремля также подчеркнул, что все случаи несоответствия мобилизованных граждан заявленным критериям устраняются.

Мобилизация Россия Ограничения Минобороны
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