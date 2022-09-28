Ефимов: Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» будет производить ультразвуковые сканеры

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Научно-производственное объединение (НПО) «Сканер» получило статус резидента ОЭЗ «Технополис «Москва», к началу 2023 года компания запустит производство ультразвукового диагностического оборудования на площадке «Печатники». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 28 сентября.

— Новый резидент наладит производство современного ультразвукового диагностического оборудования на одной из площадок столичной особой экономической зоны к началу следующего года. При этом уже во втором квартале предприятие намерено выйти на запланированную проектную мощность. Ежегодно оно сможет выпускать до двух тысяч сканеров. В настоящее время инвестиции компании в производство составили почти 55 миллионов рублей, — отметил Ефимов.

По его словам, реализация проекта позволит создать более 30 рабочих мест. Ультразвуковые сканеры применяются для проведения высокоточной диагностики в сферах акушерства, педиатрии, онкологии и травматологии.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский подчеркнул, что данные устройства русифицированы и оснащены отечественным программным обеспечением.

НПО «Сканер» станет еще одним представителем инновационного кластера производителей медицинского оборудования и биофармы. За годы деятельности компании-резиденты, представляющие этот сектор, инвестировали в производство около 27 миллиардов рублей, резюмировал гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

До этого Ефимов заявил, что инженеры компании — резидента технополиса «Москва» разработали полностью автономные и экологичные автобусные остановки, оснащенные солнечными панелями и сенсорными экранами.