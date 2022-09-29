Ефимов: Город выделит инвесторам землю для создания 15 новых производств

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С начала этого года Градостроительно-земельная комиссия столицы одобрила выделение инвесторам в аренду без торгов 15 земельных участков для размещения производств в рамках реализации Масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Город передаст инвесторам свыше 116 гектаров земли для реализации Масштабных инвестпроектов. В результате в столице появятся 15 предприятий — заводы по изготовлению электроники, мебели, одежды, упаковки, изделий из пенополиуретана, строительных материалов, специй и мясной продукции, а также логистический центр, технопарк, индустриальный кластер. Общий объем инвестиций в проекты составит около 60 миллиардов рублей. Благодаря их реализации в столице появится почти 11,5 тысячи новых рабочих мест, — рассказал он.

В частности, шесть проектов касаются создания предприятий по производству различных строительных материалов. Так, один из арендованных инвесторами земельных участков находится в Троицком и Новомосковском округах, вблизи железнодорожной станции Бекасово-Сортировочное. Там построят индустриальный кластер, где планируется возвести четыре завода по производству фиброцементных плит, газобетонных блоков, морских грузовых контейнеров и медицинского стекла.

В Капотне создадут производственный комплекс по выпуску товарного и архитектурного бетона, который применяют при строительстве жилых домов, станций метрополитена, административных и промышленных объектов.

Как отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в Южном Тушине появится производство бетона, а в Новой Москве и районе Выхино-Жулебино — производственные комплексы по выпуску строительных материалов из дерева. А в Зеленограде построят высокотехнологичные предприятия, специализирующиеся на стройматериалах широкого применения. Шесть проектов, в реализацию которых инвесторы вложат почти 17 миллиардов рублей, дадут городу свыше 1,9 тысячи рабочих мест.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на 12 земельных участках инвесторы возведут около 840 тысяч квадратных метров недвижимости — производственные и складские корпуса.

До этого Ефимов сообщил, что резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» будет производить ультразвуковые сканеры.