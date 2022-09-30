Путин поздравил народ Абхазии с Днем победы и независимости республики

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем победы и Независимости Абхазии выразил уверенность в дальнейшем наращивании конструктивных связей в интересах упрочения стабильности и безопасности в регионе, сообщили в пятницу, 30 сентября, в пресс-службе абхазского лидера.

В этот день республика отмечает 29-ю годовщину победу в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов. Российский лидер направил поздравления абхазскому визави Аслану Бжании и народу республики, сообщили на официальном сайте президента Абхазии.

— Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных двусторонних связей на благо наших братских народов, в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности, — говорится в поздравлении Владимира Путина.

Российский президент пожелал Бжании крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам республики — мира и благополучия.

В минувшую среду, 28 сентября, Абхазию с официальным визитом впервые посетил президент Белоруссии Александр Лукашенко.