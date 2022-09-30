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Ефимов: Арендаторы столичной недвижимости получили отсрочку платежей на сумму 413 миллионов рублей

Елена Самойлова
Город
Ефимов: Арендаторы столичной недвижимости получили отсрочку платежей на сумму 413 миллионов рублей
Фото: Пресс-служба

Почти 650 арендаторов городской недвижимости перенесли выплаты за второй квартал до конца 2022 года. Такая возможность есть у предпринимателей в рамках мер антикризисной поддержки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— С марта 2022 года представители бизнеса получили возможность отсрочки платежей за аренду городской недвижимости. За полгода этой мерой воспользовались 642 предпринимателя, занимающих более 168 тысяч квадратных метров недвижимости. Они отсрочили выплаты на сумму 413 миллионов рублей, — рассказал он.

Чтобы получить отсрочку, арендаторам необходимо подать заявление через электронную приемную департамента городского имущества на портале mos.ru или по почте. В документе необходимо указать номер договора аренды либо адрес объекта.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, отсрочка арендных платежей за городские помещения является одной из популярных антикризисных мер поддержки бизнеса. За полгода за ней обратились 766 предпринимателей, почти 85 процентов из них уже получили поддержку от города.

По его словам, отсрочка действует до конца 2022 года, платежи за второй квартал арендаторам необходимо внести до 31 декабря.

До этого Ефимов сообщил, что Москва выделит инвесторам землю для создания 15 новых производств.

Недвижимость портал mos.ru Максим Гаман Владимир Ефимов Москва
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