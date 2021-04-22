О чем говорили Путин и Лукашенко на встрече в Москве

Фото: Администрация президента РФ

Вечером 22 апреля в Москве состоялись переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты России и Белоруссии затронули ряд ключевых вопросов двусторонних отношений, а также обсудили раскрытые против Минска «диверсионные планы». Подробнее о ходе переговоров в материале «Вечерней Москвы».

«Еще много о чем договариваться»: каковы текущие отношения России и Белоруссии?

Первым взял слово Путин: он выразил мнение, что отношения Москвы и Минска развиваются успешно и было «сделано уже много позитивного, но есть еще о чем договариваться».

Также президент РФ указал на углубление двустороннего сотрудничества в сфере военно-технического сотрудничества, в том числе по линии спецслужб.

Среди прочего, Путин заверил, что товарооборот между сторонами удастся восстановить в прежнем объеме.

В свою очередь Лукашенко начал с того, что положительно оценил выводы, которые Путин сделал в своем послании Федеральному Собранию, когда говорил о ситуации в Белоруссии (речь идет о диверсии, подробнее ниже — прим. «ВМ»). При этом Лукашенко, комментируя эти «вопросы на злобу дня», подчеркнул необходимость усиливать оборону и безопасность в Союзном государстве.

Помимо этого, белорусский лидер заявил, что Минск и Москва согласовали 26–27 интеграционных карт, при этом осталось доработать еще «2–3 по экономике».

«Пора бы уже научиться себя вести»: Путин и Лукашенко — о Зеленском и Донбассе

Далее двое политиков начали дискутировать о конфликте на востоке Украины, уделив немало времени обсуждению роли президента Владимира Зеленского в разрешении накопившихся в данном регионе проблем.

— Киев предпринял много шагов, разрушающих отношения с Россией, — констатировал глава российского государства.

В числе прочего он отреагировал на предложение украинского коллеги встретиться в Донбассе для проведения переговоров. Путин ответил, что приветствует стремление к диалогу, но для начала Зеленскому стоило бы переговорить с руководством ДНР и ЛНР, а уже потом приглашать к беседе российскую власть.

Вместе с тем президент России выразил готовность принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если тот хочет и готов обсудить двусторонние отношения. В то же время вопрос о переносе переговорной площадки по Донбассу из Минска в другое место — это попытка уйти от решения проблем, заявил Путин. Лукашенко с ним согласился, предположив, что смена дислокации свидетельствует о планах «похоронить минские соглашения».

— Зеленскому уже пора научиться вести себя дипломатично, — добавил президент Белоруссии.

Путин также заявил, что Минск не вмешивается в процесс урегулирования конфликта в Донбассе, но лишь создал условия для его разрешения.

СПРАВКА «ВМ» — Визит Лукашенко в Москву

Рабочий визит президента Лукашенко был оперативно согласован: о том, что он планирует посетить Москву, чтобы встретиться с российским коллегой, стало известно буквально за день до мероприятия, 21 апреля. В пресс-службе белорусского лидера в канун переговоров уточняли, что политики «обсудят совместное реагирование на актуальные вызовы и угрозы», стоящие перед обоими государствами.

Утром 22 апреля Лукашенко вылетел в Москву. Примерно в 18:00 стартовали переговоры президентов России и Белоруссии. Они продлились около двух часов и были в основном посвящены обсуждению перспектив развития двусторонних отношений между Россией и Белоруссией, торгово-экономическим вопросам, обсуждалась тема белорусских протестов, а также несостоявшаяся в Минске диверсия.

Фото: Администрация президента РФ

Несостоявшийся переворот в Белоруссии

Речь идет о задержании юриста Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты, которые, как сообщил Лукашенко 17 апреля, планировали учинить 9 мая госпереворот в Белоруссии. Задержанные, по словам политика, действовали в интересах американских спецслужб, которые якобы одобрили покушение на Лукашенко и его сыновей.

На следующий день после задержания ФСБ России подтвердила информацию о предотвращении переворота в Белоруссии, а также опубликовала подробности спецоперации против Зенковича и Федуты. В частности, силовики обнародовали запись их разговора в московском ресторане, где мужчин схватили с поличным. По предварительным данным, в этом заведении задержанные встречались с белорусскими генералами. Им они передавали списки политиков, чиновников и силовиков, которых планировалось «либо убить, либо отправить в концлагерь» в обмен на возможность «разграбить и присвоить себе имущество Лукашенко».

В ФСБ также обратили внимание на мотив Федуты и Зенковича: они, с их же слов, заверяли, что им нужно пять лет на трансформацию общества и белорусского государства, чтобы далее оно стало инкубатором для «выращивания демократии», каким является Польша.

Помимо прочего, спецслужба указала на наличие у Зенковича двойного гражданства (белорусского и американского паспортов). В США обвинения в содействии этим людям отвергли, назвав абсолютно ложными сообщения о причастности американских властей к подготовке госпереворота. В КГБ Белоруссии, однако, заявили, что Зенкович на допросе признал вину «в полном объеме».

Реакция Путина и Запада на предотвращенную попытку убийства Лукашенко

Провалившаяся диверсия Зенковича и Федуты стала одной из тем послания Путина парламенту 21 апреля. В ходе речи российский лидер возмутился тем, что Запад никак не отреагировал на такие вопиющие действия, как попытка убийства Лукашенко и попытка госпереворота в республике. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что Россия и Белоруссия являются целью постоянных нападок других стран.

Читайте также: Пушков прокомментировал реакцию Белого дома на заявление Путина о Шерхане

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Спасти президента Лукашенко: история одного покушения

Колонка обозревателя «ВМ» Сергея Лескова:

Президент Александр Лукашенко — одна из самых упоминаемых фигур в нашем информационном поле. Однако это не означает, что он выдумывает поводы для того, чтобы о нем не забыли. Акции протеста в Белоруссии пошли на спад, и физическое устранение сохранившего власть президента может казаться привлекательным сценарием для местной радикальной оппозиции (далее...)