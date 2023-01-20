Китайский Новый год в 2023 году: когда начинается и как его отпраздновать
Жители Китая называют Новый год по восточному календарю Праздником Весны. Его дата отличается от привычной нам, а история берет начало более четырех тысяч лет назад. В России праздник отмечается не так массово, но многие стараются приобщиться к традициям Востока и отпраздновать еще и китайскую версию. Ведь считается, что именно в это время вступает в права тотемное животное года — в этом году это Черный Водяной Кролик.
История праздника, традиции, культура и приметы китайского Нового года в 2023-м — в материале «Вечерней Москвы».
Когда начинается китайский Новый год
Лунный календарь гласит, что год стартует на вторую новую Луну после зимнего солнцестояния. По этой причине дата торжества непостоянная. В 2023 году празднество состоится 22 января, в воскресенье. Завершение года придется на 9 февраля 2024 года. По китайскому времени Новый год настанет в 00:00 22 января. По московскому — в 19:00 21 января.
Символ года по китайскому календарю
Символ 2023 года — Черный Водяной Кролик. Миролюбивый добродушный зверь покровительствует людям с похожим мягким нравом. Он сулит благополучие во всем, что связано с созданием семьи и потомства. Удачными цветами в этом году станут черный, розовый, фиолетовый, синий, голубой и бирюзовый.
История китайского Нового года
Одна из историй празднования связана с именем великого императора Шунь: якобы именно в этот день он стал править народом, с тех пор и стали почитать дату.
Новый год превратился в Праздник Весны из-за последствий Синьхайской революции в 1911 году. Тогда страна перешла на солнечный календарь и стала праздновать начало года так же, как и весь мир. Прежний праздник отмечать не перестали, но он получил новое значение — начало приближения весны.
Согласно одному из местных мифов, ежегодно перед праздниками одно поселение подвергалось атаке кровожадного монстра по имени Нянь, что означает «год». Чудище кормилось домашними животными и людьми. Однажды в деревню забрел незнакомец, он раскрыл жителям, как отвадить злодея. Оказалось, его можно напугать красным цветом и шумом. Так китайцы и стали в это время ежегодно декорировать дома украшениями соответствующего цвета и сопровождать празднество громом пиротехники.
Традиции праздника
С символичным праздником связано множество разных поверий и ритуалов, происхождение которых берет начало в легендах и мифах.
Уборка
Важнейший этап приготовлений — тщательная уборка дома. Вычищать жилище положено от входа в дом, продвигаясь в его глубину. В самый канун праздника все приспособления, которые использовались для этой процедуры, стоит запрятать подальше. Примета связана с легендой, согласно которой добрые духи в новогоднюю ночь рассыпают блага в виде волшебной пыли, и если случайно вымести их из дома — счастья не видать.
Украшение улиц и жилищ
В оформлении жилищ, городских улиц и общественных мест максимально используется красный цвет, который притягивает все хорошее и отпугивает любое зло. Повсюду появляются красные бумажные фонари, по обеим сторонам дверных проемов развешиваются «парные куплеты» — пожелания добра, написанные на красной бумаге. Все официальные учреждения декорируются символами изобилия и счастья.
Главное дерево китайского Нового года — мандариновое, оно выступает в роли елки и символизирует богатство. На окна вешают украшения в виде растений и животных из бумаги — цзяньчжи.
Самое главное — семья
Новогодние дни — период, когда воссоединяется семья. Родственники съезжаются из разных мест, кто бы где ни был, чтобы провести праздники вместе представителями всех поколений и почтить дух предков. Из-за массового передвижения людей это явление еще известно как «весенняя миграция».
Праздничное застолье
Стол в новогоднюю ночь должен ломиться от еды, и обязательно на нем должны быть традиционные блюда, приготовленные по старинным рецептам. Самое главное — «цзяоцзы», пельмени с особым типом защипывания теста и оригинальными начинками. Их принято лепить совместно всем членам семьи. Если удастся налепить большое количество, всем участникам застолья светит счастье.
Еще одно важное блюдо — печенье из клейкого риса под названием няньгао. Классический вариант делают круглым, а сверху наносят иероглиф, означающий процветание.
Деликатесные блюда из рыбы в эту ночь должны также обязательно быть в меню, если нужно привлечь богатство. Рыбу нужно готовить целиком и ставить на стол головой, направленной в сторону самого почитаемого участника пиршества. Есть ее тоже нужно по-особенному: половину — в уходящем году, половину — в наступившем.
Еще одно праздничное блюдо — длинная лапша, символизирующая долголетие. Чтобы поглощать ее, нужно проявить сноровку, так как резать ее ножом для удобства нельзя.
В новогоднем меню у китайцев еще будут сладкие шарики из риса — символ единения семьи, а также цитрусовые — символ изобилия.
После застолья все садятся «оберегать год» — бодрствовать всю ночь, чтобы не проспать счастье или другие хорошие сюрпризы.
Новогодние подарки и красные конверты
Самый распространенный новогодний подарок — красные конверты «хунбао»: в них принято класть денежные купюры. Презент преподносят детям, родственникам, друзьям. История появления традиции связана именно с детьми. Согласно легенде, некий демон охотился на детей. Однажды родители одного ребенка спрятали у него под подушкой монеты и попросили высшие силы защитить чадо. Демон пришел за добычей, но сияние монет ослепило его, и ему пришлось удалиться. С тех пор детям принято класть под подушку «хунбао». Сумма может быть любой, главное — избегать «четверки», символизирующей смерть. Хороший знак — прийти в гости с двумя мандаринами и получить пару от хозяина, уходя. Таким образом люди желают друг другу финансового изобилия.
Как правильно запускать фейерверки и петарды
Начало года всегда сопровождается настоящим пиротехническим шоу, которое устраивает каждая семья. Оглушающие залпы и огоньки призваны прогнать подальше зло, проводить уходящий год и приветствовать наступивший. Запускать фейерверки нужно по правилам: первым делом поджигать несколько скромных петард, после — тройку больших. Люди уверены: чем мощнее получится взрыв последних трех, тем больше удачи будет в грядущем году в делах. В древности вместо пиротехники китайцы для тех же целей использовали бамбуковые палочки: их кидали в костер, где они издавали треск.
Праздничные представления и народные гуляния
Празднование китайского Нового года нельзя представить и без массовых гуляний, часть которых — зрелищное костюмированное шоу. На улицах исполняют танец льва и танец дракона. Это яркие объемные фигуры, которыми слаженно управляют несколько человек.
Чего нельзя делать в канун и начале китайского Нового года
- Не рекомендуется дарить часы, зонты.
- Не стоит мыть голову или прибираться, пока идут новогодние гуляния. Так можно смыть те блага, что рассыпают в это время высшие силы.
- Запрещено одалживать деньги, брать кредит. Есть опасность погрязнуть в долгах надолго.
- Не стоит есть кашу — она привлекает бедность.
- Плачущие дети призывают неудачи, по этой причине в праздник нужно всеми силами стараться не допустить плохого настроения и капризов малышей.
- Нельзя использовать или дарить острые предметы.