Телеведущий Артем Шейнин: Наше общество проснулось

Телеведущий Артем Шейнин / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Ровно год назад в отношении главного российского пропагандиста — журналиста и ведущего ток-шоу «Время покажет» на Первом канале Артема Шейнина — сразу все страны Европейского союза ввели санкции. «Вечерняя Москва» пообщалась с известным телеведущим.

— Артем, в ток-шоу «Время покажет» обсуждаются самые острые вопросы, связанные с конфликтом на Украине, со спецоперацией. Ты знаешь о нашей армии не понаслышке — сам прошел войну в Афганистане. Расскажи, как ты попал в ряды вооруженных сил.

— Еще в 13 лет я отправился во дворец пионеров учить японский язык — тогда это было совершенно бесплатно. По детской подростковой наивности хотел в разведку попасть. Это я сейчас понимаю, что с моей физиономией в разведке оказаться трудно, тем более в Японии. Но тогда я этого не понимал, японский выучил. Потом, как и миллионы пацанов, посмотрел фильм «В зоне особого внимания». Там десантура, ВДВ, и я этим делом заболел. А мое желание стать разведчиком и плюс десантником неплохо вписывалось в спецфакультет Рязанского училища ВДВ, в которое я собирался поступать. Пока мне не сказали умные люди: «Ты, мол, сходи послужи. Узнай, твое ли это вообще — всю жизнь связать с армией. Год прослужишь, понравится — поступай». До сих пор благодарен этим людям.

— А как ты попал в Афганистан?

— После того как я в училище сказал, что отправляюсь служить и поступать к ним пока не буду, меня зачислили в команду 209б. Это ВДВ «Афганистан». И в военкомате, наверное, думали, что они так меня не то что наказывают, а мстят. Но я от такого поворота дела был счастлив. Волновало только одно: куда меня отправят? Когда нас привезли на призывной пункт и я увидел «покупателей», приехавших за нами, то сразу успокоился. Сержант и майор в апреле были настолько загорелыми, что я догадался, откуда они.

— Вернемся к твоей работе на телевидении. Помню, что раньше ты сидел в качестве эксперта на политических ток-шоу. Теперь сам их ведешь. Специально шел к этому?

— В определенный момент я понял, что армия — это пройденный этап жизни. А ведущим стал абсолютно случайно. Я всегда увлекался политикой, но никогда не думал о журналистике. Это был вообще другой мир. Я этого мира не искал, а в итоге он меня нашел сам. Попал на телевидение в 1995 году, через пару лет мне пришла в голову идея быть на острие, и задался вопросом: «А могу ли я?» В программе «Время покажет» я был первым продюсером. Формат передачи предусматривал троих ведущих, но технически это оказалось невозможным. И роль третьего со временем оказалась неким «голосом народа». Что касается того, что, мол, сидел экспертом, то эту передачу я и придумывал с таким форматом.

— Ходят слухи, что на экранах главных телеканалов начали мелькать лица, в свое время критиковавшие СВО? Неужели правда кто-то появляется?

— Никто! Вся эта история искусственно раздувается. Никто из тех, кто активно не поддержал спецоперацию, на главных каналах не появляется.

— А зачем же тогда нужны такие информационные вбросы?

— Чтобы вызвать у народа раздражение. Хотят не просто расколоть общество, а усилить в нем социальную депрессию. Ведь общество, перешагнувшее определенный порог социальной депрессии, обречено!

— Это все отработанные годами технологии?

— Абсолютно! И можно себе представить, каких успехов достигли эти люди, что добились развала Советского Союза. На Украине это было легче, поскольку они по своему менталитету южане, их раскачать легче. Плюс компактная страна, дорожные сети — заходишь туда и начинаешь раскачивать.

— Спецоперация длится больше года. Какие выводы можно сделать?

— Надо признать, что военных действий такого масштаба мы не вели уже давно. А ведь украинская армия к этому готовилась восемь лет. Я считаю, что за этот год мы сделали огромный шаг.

— Что позитивного мы вынесем из СВО?

— Самым большим позитивом я бы назвал то, что наше общество проснулось. Пусть не все, но это ощущение сопричастности уже чувствуется. Я это считаю более важным, чем даже подвижки в армии. Ведь СВО, надо признать, это очень жесткое выдергивание некоторых людей из зоны комфорта. Многие просто вспомнили, что они русские. И это здорово.

— В одном из эфиров ты говорил, что на Донбассе заряжается твой внутренний аккумулятор. На сколько хватает заряда?

— Два месяца. Даже меньше, но чаще ездить не получается, ведь здесь много работы.

— Как известно, пропагандист Шейнин — лакомый кусок для бандеровцев. Ты отдавал себе отчет — не дай бог, если что случится на Донбассе, нацисты устроят пляски?

— Конечно, я отдаю себе отчет в этом. Но я езжу туда исходя не из их хотелок. Я это делаю, потому что считаю это правильным. Я со своей биографией и позицией не мог не поехать на Донбасс.

— Как отдыхаешь после постоянных стрессовых обсуждений в телеэфире?

— Могу отдохнуть с книгой, занимаюсь спортом иногда. Вот и поездки на Донбасс для меня — отдых.

ДОСЬЕ

Артем Шейнин родился 26 января 1966 года в Москве. В апреле 1984 года призван в армию. В 1988 году поступил на истфак МГУ им. Ломоносова. С 2000 года работает на Первом канале. С 2014-го продюсер программы «Время покажет». С 2016-го ведущий. С 23 января по июль 2017 года ведущий программы «Первая студия» на Первом канале.

Детали к портрету Артема Шейнина

Из простой семьи.

Артем Шейнин вспоминает, что с детства она жил скромно: «Родился я в Москве шестым человеком в коммунальной квартире в нашей 20-метровой комнате. Для меня в этом плане, мягко говоря, скромная жизнь — это вполне естественно и нормально. Я советский человек. Нормально учился, занимался спортом».

Женат во второй раз.

Артем Шейнин уже много лет живет в счастливом браке со своей супругой Ольгой / Фото: Personastars

Артем Шейнин женился два раза. Старшему сыну Дмитрию, родившемуся в первом браке с Натальей, в этом году исполнится 31 год. Он не следит за карьерой отца на государственном телевидении. В браке с нынешней супругой Ольгой родились двое детей: Дарье (19 лет) и Григорию (11 лет) интересно наблюдать, как их папа вещает с телеэкрана.

Сентиментальный романтик.

При обсуждении душевных, патриотичных или военных тем Шейнин может расчувствоваться. По признанию самого Артема, в мгновения душевного волнения у него часто перехватывает дыхание от полноты чувств.

Награды.

Шейнин награжден благодарностью президента России Владимира Путина за информационное обеспечение и активную общественную деятельность по развитию гражданского общества в РФ ( 2008 год). Награжден орденом Дружбы (Донецкая Народная Республика, 2022 год). Также он финалист российской телевизионной премии «ТЭФИ» в категории «Вечерний прайм» в номинации «Ведущий общественно-политического ток-шоу прайм-тайма» — за работу в ток-шоу «Первая студия» на «Первом канале» (2017 год).

Писатель и блогер.

Артем Шейнин — автор книги «Непридуманный Афган», изданной под разными названиями: «Мне повезло вернуться» (фото слева) и «Десантно-штурмовая бригада. Непридуманный Афган». Также он написал аудиопьесу «Мой Афган — звуки музыки». А с 24 марта прошлого года ведет телеграм-канал.

Нетерпим к предателям.

Часто в студии Первого канала у Шейнина возникало желание проучить за «грязный язык» либералов и русофобов. Однако он проявлял завидное чувство самообладания и всегда держал себя в руках.