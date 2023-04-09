Капельница вам не игрушка: что скрывают в себе витаминные коктейли красоты и молодости

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С начала апреля в столице в несколько раз увеличился спрос на капельницы с «коктейлями» из витаминов. Одни стремятся выглядеть моложе, другие оздоровиться после зимы. «Вечерняя Москва» узнала, что скрывают в себе такие вот витаминные «коктейли».

По словам врача-дерматолога-косметолога и пластического хирурга Полины Гнедько, благодаря правильно подобранной процедуре человек сразу почувствует себя более энергичным:

— Такие капельницы полезны. Витамины — необходимые нам активные вещества.

Специалист отмечает, что их дополнительные источники в той или иной мере нужны каждому:

— Современные люди часто имеют заболевания органов желудочно-кишечного тракта, и даже при качественном сбалансированном питании далеко не все элементы усваиваются.

Изначально витаминные инфузии применялись для восстановления людей после тяжелых заболеваний.

— Капельницы как способ вернуть красоту и молодость пришли к нам из среды профессиональных спортсменов, голливудских знаменитостей, — пояснила Полина Гнедько. — Они прибегают к таким процедурам, чтобы быстро восстановить силы. Среди наших звезд витаминные инфузии ставят актрисы Настасья Самбурская, Виктория Тарасова, певец Григорий Лепс и другие.

После пандемии ковида мощный «инструмент здоровья» шагнул в народ.

Однако «хаотично» использовать витаминные инфузии опасно, предупреждает доктор Гнедько.

— Активные вещества поступают в кровь, минуя желудочно-кишечный тракт, — поясняет врач, — и сразу включаются в гомеостаз — процесс жизнедеятельности организма. Может оживить, а может привести к передозировке или аллергии. Ведь в слишком больших дозах даже «основа» нашей жизни — вода — смертельный яд. А передозировки витаминов могут привести к сердечным приступам, к тяжелым патологиям печени и почек. Поэтому подбирать составы нужно как можно более тщательно, с учетом всех особенностей пациента — например, нужно выяснить, какие человеку требуются ферменты и коферменты, которые помогают усваивать полезные вещества. Перед капельницей желательно пройти обследование, либо дозировки витаминов должны быть в минимальных дозах — не более одной десятой части от суточной нормы. Эти назначения делает только врач.

ФАКТ

Сеанс внутривенного «приема» витаминного коктейля длится в среднем от 25 до 40 минут. Одна процедура обойдется в сумму от 400 до 2000 рублей, в зависимости от состава.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Полина Гнедько, врач-дерматолог-косметолог:

— У каждого витамина есть множество различных форм, каждый из них даже на генетическом уровне усваивается совершенно по-разному. Поэтому «стандартных коктейлей», которые подходят всем, быть не может. Так же, как и безопасной общей схемы вливаний этих веществ. Сегодня одни из самых известных разновидностей «оздоровительных» капельниц — препараты на основе плаценты. В популярности этих процедур во многом «виновата» вера людей в чудодейственную силу иммуностимуляторов. Современные ученые сходятся во мнении, что препаратов, способных стимулировать работу иммунной системы, не существует, поскольку иммунитет — очень тонко настроенная машина.