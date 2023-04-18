Жизнь без грыжи: как избавиться от заболеваний в брюшной области

Фото: Пресс-служба «СМ-Клиник»

Согласно статистике, грыжами живота страдает каждый пятый человек на Земле. Из них около 80% — мужчины, остальные 20% — женщины и дети. Врач-хирург, к. м. н., заведующий хирургическим отделением «СМ-Клиника» на улице Новочеремушкинской Аглам Нурписов объясняет, почему в случае с паховыми и пупочными грыжами хирургическое лечение почти всегда необходимо.

Фото: Пресс-служба «СМ-Клиник»

— Аглам Муратбекович, как появляются грыжи живота?

— Грыжа живота — это выпячивание органов брюшной полости сквозь переднюю стенку живота; иногда — перемещение органов и петель кишки в естественные отверстия в пределах брюшной полости. Грыжа может стать результатом наследственной предрасположенности, возрастных изменений, резкого снижения или увеличения массы тела, ожирения, беременности, малоактивного образа жизни или чрезмерной физической нагрузки, особенностей анатомического строения, ранее перенесенного хирургического вмешательства, механических травм и других повреждений брюшной стенки.

— Какие симптомы сопровождают появление грыж?

— Визуальный дефект: наличие грыжевого выпячивания; боли в области грыжевого выпячивания. Для заболевания характерны следующие особенности: развивается постепенно и чаще начинается с дискомфорта во время ходьбы, кашля и при физических нагрузках.

— Говорят, что на начальном этапе грыжи живота можно вправить.

— Грыжевое выпячивание формируется при нагрузках и исчезает в покое, возможность вправить грыжу отличает ее от других объемных образований (абсцесса, липомы), похожих на нее внешне. Со временем видимое образование увеличивается и перестает вправляться или исчезать в состоянии покоя.

— А что будет, если чисто теоретически грыжу никак не лечить?

— Основная опасность, например, паховой грыжи — это ущемление петли кишки или пряди сальника. Что приводит к нарушению кровообращения и как исход некроз — омертвение тканей, зажатых в грыжевых воротах как удавкой.

— Насколько давняя медицинская проблема — грыжи?

— Про грыжи живота (или, как их правильнее называют, грыжи передней брюшной стенки) известно очень давно: из-за того что человеку приходилось поднимать тяжести еще на заре своего существования, такие разновидности грыж, как пупочная и паховая грыжа, были довольно обычными явлениями. Сохранились фрески и другие старинные изображения, на которых у людей отчетливо видны выпирающие грыжи. Из медицинских источников мы знаем, что грыжи изучал Гиппократ, а позднее Гален и Цельс. Именно Авл Корнелий Цельс в I в. н. э. ввел в медицинский обиход термин «герниа» — мы и сегодня называем операции по поводу грыж «герниопластикой». Но как только грыжи стали лечить знаменитые медики прошлого, обнаружилось, что оперировать их достаточно сложно — высок процент осложнений. Поэтому герниопластика вышла на новый уровень сравнительно недавно, когда появился общий наркоз и были разработаны строгие правила антисептики, то есть не ранее второй половины XIX века.

— Как лечат грыжи современные хирурги?

— В настоящее время во всем мире, России, в том числе и в нашем холдинге, основой оперативного лечения грыж является т. н. «ненатяжная» герниопластика, суть которой заключается в закрытии дефекта передней брюшной стенки специальным сетчатым имплантатом; такие операции выполняются преимущественно лапароскопически (через проколы). Они обладают малой травматичностью, позволяют в короткие сроки преступать к реабилитации и сократить период восстановления.

— Что можно сказать о диагностике грыж, насколько она сложна?

— Основной шаг в диагностике — осмотр пациента хирургом. Обычно врач сразу понимает, с чем имеет дело. Далее, при необходимости, пациент направляется на УЗИ или КТ передней брюшной стенки.

Лицензия № ЛО-77-01-018779 от 19.09.2019.

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