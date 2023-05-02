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Основные аллергены в мае 2023 года: календарь цветения и способы снизить негативную реакцию

Ника Комкова
Общество
Основные аллергены в мае 2023 года: календарь цветения и способы снизить негативную реакцию
Фото: Unsplash

Май — возможно, самый красивый месяц года, но для аллергиков это время превращается в настоящий кошмар. Потому что май — это сезон пыления многих растений, из-за чего некоторые люди страдают от аллергических реакций. Как аллергикам подготовиться к этому периоду, цветение каких растений угрожает им в мае, как поддержать организм и где отслеживать пыление — в материале «Вечерней Москвы».

Календарь аллергика

Календарь аллергика — это не просто календарь, а специальный справочник для людей с аллергией. В этом календаре — информация о том, какие растения цветут в разное время и какова активность их пыления, то есть степень опасности для страдающего поллинозом.

Такой календарь поможет избегать контактов с аллергенами и предотвращать возникновение аллергических реакций. Также он поможет запланировать досуг и отпуск так, чтобы минимизировать вероятность попадания в зону риска.

Например, если у человека аллергия на цветение дуба, будет полезно знать, что этот период наступает в первой половине мая. В данное время нужно ограничить прогулки в местности, где растут эти деревья. Также стоит использовать специальные маски-респираторы для защиты от пыльцы.

В интернете можно найти готовые календари-таблицы. Однако лучше пользоваться специальными картами пыления, на которых показываются данные в реальном времени в зависимости от погоды.

Главные аллергены мая

Основные аллергены в мае — это пыльца деревьев, трав и других растений. В их числе:

  • береза;
  • дуб;
  • клен;
  • каштан;
  • черемуха;
  • хвойные (сосна и ель);
  • плодовые деревья;
  • травы — одуванчик и подорожник.

Кроме того, из-за повышенной температуры и солнечного света может появиться аллергия на само солнце и на насекомых.

Где отслеживать пыление растений

Существуют специальные сайты и приложения, которые помогут отслеживать пыление растений в режиме реального времени. Некоторые из них помогают определить, какие типы растений выделяют пыльцу в вашем регионе. Также стоит обращаться к местным экспертам и научно-исследовательским организациям, которые смогут дать более точную информацию.

Как поддержать себя в этот период

Существует несколько способов, которые могут существенно облегчить жизнь аллергиков в майский период. Во-первых, регулярно мыться и стирать одежду после каждого выхода на улицу. Во-вторых, содержать дом в чистоте. Пыльцу можно легко принести с улицы на вещах, волосах или даже обуви. Стоит регулярно делать влажную уборку, не оставлять окна открытыми.

В-третьих, носить специальную маску. Эти маски могут снизить количество вдыхаемой пыльцы и значительно сократить аллергическую реакцию.

Еще один способ — оставаться в помещении в то время, когда концентрация пыльцы наибольшая. Например, в солнечные дни концентрация пыльцы обычно выше, поэтому аллергикам рекомендуется оставаться в помещении с 10:00 до 16:00.

Кроме того, можно поддерживать иммунитет с помощью здорового образа жизни, правильного питания, достаточной физической активности и уменьшения уровня стресса.

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