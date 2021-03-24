Соцпакет колючих работяг: как работает московское антикафе с ежами

Корреспондент «ВМ» Вероника Ушакова (слева) втирает мазь в ушки африканской карликовой ежихи Луны, чтобы они не затвердели от мороза. Держать недовольное животное помогает сотрудница антикафе Наталия Бодрягина / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В столице все большую популярность набирают антикафе. Однако разгуливающими между столиками котами уже никого не удивишь. Корреспондент «Вечерней Москвы» попробовала поработать в антикафе с ежами.

Ежики в антикафе, как никто другой, понимают, что означает фраза «жить на работе». У каждого из них здесь есть свой дом — просторные стеклянные террариумы, на которых написаны их имена. Всего в антикафе 21 питомец двух пород: карликовые африканские и ушастые. За ними следит Наталия Бодрягина, которая занимает в антикафе необычную должность — ежиный эксперт. Именно она знакомит меня с животными.

— Это наша звезда — его зовут Элджей. Поднеси к нему ладонь, но не слишком близко. Это нужно, чтобы ежик не испугался и привык к новому человеку. Для гостей правило такое же, — объясняет Наталия.

Сейчас у Элджея, как и у его колючих коллег, по расписанию завтрак. Пока Наталия разогревает еду, я слежу, чтобы ежи не разбрелись по помещению.

В детских книжках этих колючих зверюшек частенько изображают с яблоками и грибами на колючках. Но питаются ежи отнюдь не этим. Наталия вынесла в зал миску, полную тараканов и больших сверчков. Каждого нужно по одному доставать пинцетом и давать ежу. Пришлось перебороть свой страх и браться за работу: не оставлять же Элджея без завтрака.

— Ежи — хищники. Они едят замороженных насекомых, отварную курицу и индейку. А овощи и фрукты лишь дополнение к основному рациону. Но им нельзя цитрусовые и орехи, это аллерген, — объясняет Наталия, отправляя очередного таракана на съедение своему подопечному.

Элджей наелся, теперь он готов отправляться к гостям.

Наталия проводит инструктаж, чтобы не пострадали ни посетители, ни животные.

— Переносить животных можно только в специальном мешочке. У каждого животного он свой, с индивидуальным запахом. Их ни в коем случае нельзя перепутать, — объясняет Наталия Бодрягина. — Из мешочка ежика выпускают в деревянную коробку с бортиками. Первым делом он принюхивается, знакомится с гостями. Поднимать ежей на руки нельзя. Они не чувствуют высоты, могут перенервничать, вырваться и упасть.

Еще одно важное правило — животные боятся громких звуков и резких движений. Я точно не хочу быть покусанной, так что трогать ежей за мордочку и голову не буду. Оказывается, у них там особенно чувствительные иголки. Записываю: гладить ежа можно от холки до низа спины.

Тем временем в кафе появляются первые посетители.

— Мы пришли сюда впервые, чтобы пообщаться с ежиками. У каждого из них разный характер, за ними очень интересно наблюдать, — рассказала москвичка Катерина Муравьева, которая пришла в антикафе с дочерью Марией. — Домашних животных у нас нет, так что мы решили прийти сюда, пообщаться со зверюшками.

Ежик довольно быстро устал от общения с гостями и начал громко недовольно фыркать. Тогда Мария аккуратно отнесла его в террариум. Там еж может снять стресс: немного поспать или побегать в колесе.

Все ежики как полноценные сотрудники имеют рабочий график. Пять дней в неделю они общаются с гостями антикафе. А потом у них заслуженные выходные: в это время на террариуме висит предупреждающая табличка, чтобы гости знали, что животное трогать нельзя. А еще у ежей даже есть отпуск, обычно он длится одну-две недели.

Раз в семь дней к животным приходит ветеринар. Он осматривает животных, назначает витамины, лекарства. В холодное время года у некоторых ежей твердеют ушки. И их нужно лечить мазью. Этим я и буду сегодня заниматься. Наталия помогает держать ежиху Луну, а я втираю мазь в крошечные ежиные ушки. Луна, конечно, недовольна таким вниманием к своей персоне, но процедуру переносит терпеливо.

Далее по плану — еженедельное взвешивание. Кладем Элджея в чашу и ждем, когда на экране появится точное число. Элджей в отличной форме, он весит 473 грамма. Это идеальный вес.

После трех лет работы ежей отправляют «на пенсию», точнее, раздают гостям антикафе. Забрать питомца домой могут все желающие, однако перед этим нужно пройти инструктаж по уходу за животными. По словам Наталии Бодрягиной, за колючими пенсионерами выстраиваются целые очереди.

ФАКТЫ

— Африканские карликовые ежи могут жить только в домашних условиях.

— Ушастые ежи, напротив, лучше себя чувствуют в дикой природе.

— Продолжительность жизни африканских ежей — от трех до пяти лет. Ушастые ежи могут дожить до десяти лет.

— В мире существует всего 24 вида ежей.

— У ежей слабое зрение, но очень острый слух.

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