Печать тканей и переливание крови: геронтологи оценили необычные способы сохранить молодость

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Во все времена люди пытались найти эликсир молодости и замедлить процесс старения. И если в некоторых фантастических экранизациях режиссерам удавалось это сделать, то в реальной жизни ученые все еще проводят исследования и ищут этот «чудо-способ». О том, какие удивительные разработки уже существуют, что сейчас использует доказательная медицина и до скольких лет максимально пока может прожить человек, — в материале «ВМ».

«Фантастические» разработки

Одним из способов продлить жизнь некоторые исследователи называют печать человеческих тканей с жизнеспособными капиллярами на 3D-принтере. Об этом в 2018 году заявила компания Prellis Biologics. По ее данным, таких «двойников» можно применять для трансплантации тех органов, которые деформировались или «износились» у человека с возрастом. К тому же нехватка донорских органов становится причиной смерти многих людей по всему миру.

Удаление стареющих клеток — это еще один способ, который предложили исследователи из клиники Мэйо. По словам ученых, лечение мышей сенолитическими препаратами, избирательно удаляющими стареющие клетки, способно предотвратить повреждение клеток, восстановить физическую функцию и продлить продолжительность жизни. Правда, такие результаты показали исследования на стареющих мышах, а не на людях.

А вот ученые из Медицинской школы Университета Вирджинии в 2018 году обнаружили, что некоторые эффекты старения могут быть результатом сморщивания клеточных ядер. Это препятствует нормальному функционированию ДНК. Как показывают исследования, вирус можно видоизменить для переноса и доставки в клетки ламина — белка, который может сгладить ядерные мембраны и омолодить страдающий орган. Иначе говоря, они предложили сглаживать морщины на внутренних органах.

Еще одно открытие, к которому пришли ученые благодаря испытаниям на мышах, — удаление с помощью трансгенов стареющих клеток или тех, которые перестали делиться, но еще не погибли. Трансгены — это фрагменты ДНК, переносимые при помощи генно-инженерных манипуляций либо природой в геном конкретного организма, чтобы модифицировать его свойства.

Полностью изменить эффект старения, по мнению некоторых исследователей, можно и благодаря переливанию крови. К таким выводам они пришли в ходе эксперимента по переливанию крови от молодых мышей старым. У вторых это стимулировало выработку нейронов и стволовых клеток в мозге.

«Остановить процессы»

Как рассказала «ВМ» геронтолог, доцент кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Наталья Позднякова, печать человеческих органов на 3D-принтере — это инновационные исследования, за которыми будущее. По словам эксперта, чтобы этот метод начали применять на людях, понадобятся еще долгие годы.

— Насколько это можно будет использовать как омоложение — большой вопрос. Потому что старение — физиологический процесс, это же не от какой-то патологии избавиться. Единственное, возможно, получится остановить процессы преждевременного старения, а физиологического — нет. Сглаживание морщин на внутренних органах — это тоже не тот процесс, который остановит старость. Это косметический, временный эффект. Потом все равно все вернется в свое состояние. Переливание крови — это небезопасный процесс. В данной ситуации этот метод тоже подлежит дискуссии. Может, через много лет что-то и получится из этих исследований, — пояснила собеседница «ВМ».

По словам Натальи Поздняковой, у каждой клетки есть цикл. Одни стареют, на смену им появляются молодые. А если организм уже не способен продуцировать данную клетку, делать ее молодой, тут уже вопрос, как будет работать описанный выше метод «удаления», заметила геронтолог. Она заключила, что пока это все только исследования.

Реальные возможности

Видовой предел продолжительности жизни человека — 120–130 лет. Приблизиться к таким показателям сейчас можно, соблюдая несколько методик. Все остальные исследования ученых находятся на уровне молекулярной биологии и на сегодняшний день не могут быть трансполированы на человека. Таким мнением с «ВМ» поделился геронтолог, директор Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», доктор медицинских наук, профессор Кирилл Прощаев.

— На сегодняшний день с точки зрения доказательной медицины не так много методик. Первое — это режим физической активности. Мы ориентируемся на глобальные рекомендации ВОЗ для всех возрастов. Если человек выполняет эти рекомендации, то его старение протекает медленнее, чем у тех людей, которые их не выполняют. Второе направление касается питания — это диеты с невысоким количеством калорий, с преобладанием овощей и нежирной пищи. То есть это общеизвестные истины, но они входят в понятие резилиенс-диета (резилиенс — это жизнеспособность — прим. «ВМ»), — пояснил собеседник «ВМ».

Третье направление, по словам Кирилла Прощаева, — это управление здоровьем. Каждый человек должен знать свою «математику здоровья», отметил геронтолог. Это определенные показатели: давление, уровень холестерина, глюкозы, ВИЧ-статуса и так далее. И четвертое направление — это резилиенс-психология. То есть устойчивость к вызовам времени, умение находить позитив, правильно работать с информацией, дополнил профессор. По его словам, все это в совокупности поможет россиянам жить дольше и выглядеть моложе. Но а в будущем, возможно, появятся какие-то новые способы продления жизни.

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