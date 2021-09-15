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День трансфузиолога: как работают российские врачи

Василий Плиткин

Общество
День трансфузиолога: как работают российские врачи
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Подробнее работе врача-трансфузиолога о выборе своей профессии расскажет Андрей Буланов, главный трансфузиолог Москвы, ведущий научный сотрудник отдела биотехнологий и трансфузиологии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

— Расскажите, чем занимается трансфузиолог?

— Первоначальное и довольно популярное определение трансфузиологии как переливания крови в настоящее время не актуально. Трансфузиология занимается не только и не столько переливанием крови. Я бы определил современную трансфузиологию как управление функциями крови, основные из которых это перенос кислорода и гемостаз (обеспечение текучести крови в сосудах и свертывания крови при повреждении сосудистой стенки). Вообще, проблемами крови занимается две медицинские специальности: гематология и трансфузиология. Их задачи разделены: гематология лечит болезни крови, а трансфузиология исправляет все «неисправности» крови при любых заболеваниях. Интересный штрих к портрету: трансфузиология, в отличие от многих других специальностей, сама себе готовит основное лечебное средство – компоненты крови.

— Почему решили стать трансфузиологом?

— Дело в том, что специальность трансфузиолога я не выбирал. Это само как-то получилось. По своей первой специальности я анестезиолог-реаниматолог. Профессиональную школу прошел в Гематологическом центре (сейчас НМИЦ Гематологии), там же и проработал первые 25 лет. Особенности работы Гемцентра и влияние учителей, а мне посчастливилось работать с Андреем Ивановичем Воробьевым и Владимиром Матвеевичем Городецким, как-то постепенно сместили мои профессиональные интересы к проблемам переливания крови.

— Что больше всего нравится в профессии?

— Разнообразие и большое количество неординарных задач. Нередко в тяжелых ситуациях трансфузиолог и активно участвует в диагностическом процессе, и занимается «совмещением не совместимого»: обеспечивает пациента эритроцитами в ситуации, когда организм их активно отторгает и разрушает (острый гемолиз); лечит кровотечение у пациента с повышенным тромбообразованием (синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания).

День трансфузиолога: как работают российские врачиФото: Из личного архива Андрея Буланова

— История из практики, которая запомнилась?

— Хороший пример значимости трансфузиологии – ковидная история. Когда коронавирус ярко обозначился на планете, никто не ждал, что трансфузиологи, как и ряд других специалистов, смогут помочь в лечении новой болезни. Считалось, что это серьезное заболевание с тяжелым поражением легких и переливание крови здесь было якобы не при чем. А оказалось, что одно из эффективных противовирусных средств – компонент крови, а именно плазма с антителами к коронавирусу, важная «легочная технология» ЭКМО требует больших объемов переливания крови и тромбозы с кровотечениями – не редкость.

— Как проводите свободное время?

— В списке хобби – ничего оригинального. Основное – это путешествия, настольные игры, огород. К семейству тыквенных, например, испытываю не менее теплые чувства, чем к компонентам крови.

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