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Химия нас связала

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Химия нас связала
После 70 лет брака Борис Петрович и Елена Евгеньевна отметили свою благодатную свадьбу / Фото: Из личного архива семьи Бакановых

Здравствуйте, уважаемые сотрудники «Вечерки». Хочу рассказать о семье моего брата Бориса Петровича и его супруги Елены Евгеньевны Бакановых, которые в этом году отметили 70 лет совместной жизни.

Познакомились будущие супруги во время учебы в химико-технологическом институте, а 27 июля 1951 года родилась их семья. И по сегодняшний день они живут вместе в любви и согласии.

Общий трудовой стаж Бориса Петровича составляет 54 года. Он работал на руководящих должностях министерства машиностроения, в том числе начальником четвертого главного управления. Ветеран войны, кандидат технических наук, лауреат Госпремии СССР, заслуженный химик РСФСР и почетный работник отрасли.

Химия нас связалаБорис и Елена Бакановы в первые дни после студенческой свадьбы, 1951 год / Фото: Из личного архива семьи Бакановых

В годы перестройки руководил трестом четырех промышленных министерств и много сделал для их сохранения. Под стать ему и супруга Елена Евгеньевна, ее общий трудовой стаж более 30 лет. Кандидат технических наук, работала на ответственных должностях министерства.

Сегодня им 92 года. Воспитали двух детей и уже наблюдают, как растут их четверо внуков и правнуков. Бакановы живут в Москве, ведут активный образ жизни и принимают участие в воспитании правнуков.

Лидия Петровна Баканова, Москва

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