Пять вопросов о ревакцинации: делать прививку повторно рекомендуют раз в полгода

Сотрудник филиала № 3 поликлиники № 220 Сергей Грызунов готовит укол для повторной прививки / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

11 января в Центре имени Гамалеи сообщили, что проходить ревакцинацию каждые три месяца нецелесообразно, даже в условиях распространения нового штамма. «Вечерка» решила задать актуальные вопросы о прохождении процедуры врачу-инфекционисту Екатерине Рензиной.

— Екатерина Ильинична, так все-таки как часто человеку надо ревакцинироваться?

— Пока эпидемическая обстановка в мире достаточно напряженная, это стоит делать раз в шесть месяцев — независимо от уровня антител. Иногда доктор может решить, что конкретному пациенту нужно ревакцинироваться чаще других, исходя из его индивидуальных особенностей организма и заболеваний.

— Нужно ли снова вакцинироваться той же вакциной, что и в первый раз?

— Вакцины можно комбинировать. Например, человек привился «Спутником V». Через полгода он может ревакцинироваться «КовиВаком» или «Спутником Лайт». Последний рекомендуется переболевшим и людям, у которых уже был закончен полный курс вакцинации.

— Стоит ли проверять уровень антител перед ревакцинацией?

— Это следует делать, если человеку поставили дифференциальный диагноз — между коронавирусом и другой болезнью. Через две-три недели после последней прививки целесообразно проверить уровень антител — просто чтобы отметить, случился ли прирост. Если ревакцинация не дала нужного результата, в следующий раз лучше привиться другой вакциной.

— Есть ли противопоказания к ревакцинации?

— В основном они связаны с аллергическими реакциями. В таких случаях доктор принимает решение, стоит ли делать прививку или нет. Но, по опыту знакомых врачей, могу сказать, что даже в случае с тяжелыми коморбидными пациентами с большим количеством заболеваний медики обычно приходят к выводу, что лучше привиться.

— Что еще сейчас беспокоит пациентов?

— Люди боятся заболеть после прививки. У человека во время вакцинации может быть инкубационный период. Он может заболеть в то время, пока вырабатываются антитела. Однако люди делают ложные выводы: говорят, что заболели из-за прививки, агитируя других отказаться.

КСТАТИ

Заместитель главы Центра Гамалеи Денис Логунов отметил, что штамм «омикрон» станет серьезной проблемой для всей страны. Летальность штамма может быть ниже на 60–70 процентов, но при этом будет такой уровень заболеваемости, что он перекроет все это с запасом.