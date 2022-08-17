20 идей Давыдова: как снизить число бродячих собак

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Согласно недавним исследованиям компании Mars Petcare, на улицах России проживает 735 тысяч бездомных собак. Как снизить это количество? К дискуссии подключился автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, опубликовавший 20 предложений по модернизации страны. Он убежден, что его идеи помогут нашей стране стать одной из самых благополучных в мире и значительно улучшат жизнь ее граждан.

Закон об ответственном обращении с животными запретил их усыпление. Теперь пойманные животные должны либо пожизненно содержаться в приютах, либо возвращаться в прежнюю среду обитания по методу «Отлов — Стерилизация — Вакцинация — Возврат» (ОСВВ).

«В сфере обращения с бездомными собаками в России существуют две главные проблемы: острая нехватка государственных приютов и служб, воплощающих ОСВВ, и слабо развитая культура обращения с животными среди граждан, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. — Поэтому бродячие собаки продолжают создавать угрозу безопасности для населения.

Нидерланды стали первой страной в мире, где нет бродячих собак. Такой результат стал возможен благодаря планомерному комплексному подходу. Усилиями общественных организаций и государства на протяжение многих лет беспрерывно работает программа ОСВВ. Также проводятся образовательные мероприятия по ответственному содержанию собак и пропагандируется взятие собаки из приюта вместо покупки у заводчика. В некоторых муниципалитетах введен ежегодный налог на владение собакой. В Нидерландах запрещено жестокое обращение с животным, под которым подразумевается не только физическое насилие, но и неспособность должным образом заботиться: например, выброс на улицу или морение голодом. За это предусмотрено наказание в виде штрафа до 19 500 евро (1,9 млн рублей) или лишения свободы сроком до трех лет. За благополучием животных в Нидерландах с 2011 года следит специальный отдел полиции».

Интересен и опыт Сингапура. Здесь наказание за ненадлежащее содержание домашнего животного, включая выброшенного питомца, установлено в виде штрафа до 10 000 сингапурских долларов (620 000 рублей) и/или тюремного срока до 12 месяцев. Для лиц, занятых в коммерческой деятельности, связанной с животными, штраф составляет до 40 тысяч долларов и/или 2 года тюрьмы. Власти обучают население ответственному обращению с бродячими собаками, включая распространение информационных плакатов и буклетов о том, как себя вести при встрече с бездомным животным. Государство призывает добровольцев, проявляющих заботу о бродячих собаках, по возможности, привозить их на стерилизацию.

Для тех жителей, которые неравнодушны к собакам, живущим на улице, в Сингапуре разработана специальная инструкция по ответственному кормлению. Строго запрещается выбрасывать или оставлять еду на улице без присмотра. Кормление должно происходить под бдительным наблюдением. Остатки пищи должны быть незамедлительно убраны. Если заботящийся о собаке оставляет пустую посуду в постоянном месте регулярного кормления, то на ней должны быть указаны имя и контакт, иначе она считается незаконно выброшенным мусором. Настоятельно рекомендуется делать фото и видео каждого процесса кормления, чтобы иметь доказательства для полиции, что все правила соблюдались. С другой стороны, каждый, кто заметил несоблюдение правил кормления, может обратиться в полицию с требованием наказать нарушителя. Помимо высокого штрафа за выброс отходов, сингапурцы могут быть наказаны за кормление бродячих собак на запрещенных территориях, а именно в общественных парках и охраняемых природных зонах. За такое нарушение штраф может составить до 5000 сингапурских долларов (310 000 рублей).

— Поскольку государство уже внедряет обязательную регистрацию животных и их владельцев, я предлагаю ужесточить ответственность за нарушения, ведущие к негативным последствиям от бездомных собак, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. — За выброс собаки на улицу установить административную ответственность в виде высокого штрафа или обязательных работ по реализации ОСВВ и осуществлению иных задач в сфере обращения с бездомными животными. Законопроект, призванный урегулировать наказание за жестокое и ненадлежащее обращение с животными, предусматривает штраф за выброс питомца на улицу в размере 1500–3000 рублей (до 30 000 рублей для организаций). Такое незначительное наказание не сопоставимо с последствиями нарушения, особенно в случае с собаками. Затраты на ОСВВ и содержание их в приютах государству будут обходиться гораздо дороже. Более того, одичавшая собака становится угрозой для здоровья и жизни, что наносит значительный ущерб обществу и госбюджету. Поэтому, во избежание убытков для государства и в качестве действенной превентивной меры, за проявленную халатность владельца собаки следует наказать соразмерным штрафом или принудительно привлечь к работам с бездомными животными».

Автор проекта также предлагает внедрить высокий штраф за кормление животных в запрещенных местах и за выброс пищевых отходов на улицу. Бродячие собаки живут и размножаются, если есть укрытие, питье и пища. Укрытие и воду эти животные находят самостоятельно, но пищу они зачастую извлекают за счет деятельности человека. Поэтому безответственное кормление или выбрасывание еды и отходов заманивают стаи собак, которые затем начинают вести себя агрессивно, защищая территорию, где они находят пропитание. Более того, неубранные отходы от собачьей еды привлекают крыс и паразитов и служат распространением инфекций. Чтобы избежать этих проблем, кормление должно быть строго регламентировано, а нарушители понести наказание. Автор проекта предлагает установить запрет на федеральном уровне и дать право властям в регионах самостоятельно устанавливать размер штрафа за безответственное кормление собак, а также определять территории, где кормление должно быть полностью запрещено. Такая законодательная мера дисциплинирует заботливых граждан, оставляющих на улицах корм и остатки еды «для голодной собачки».

Все штрафы предлагается направить на отлов, стерилизацию, вакцинацию и содержание собак в приютах, в первую очередь агрессивно настроенных особей. Также предлагается пропагандировать среди населения ответственное содержание собак, правила обращения с бездомными собаками и принятие собак из приютов. Благодаря описанным выше мерам:

Среди россиян может повыситься уровень ответственности при владении собаками, и значительно сократятся случаи их выброса на улицу;

Упростится регулирование численности бродячих собак, их популяция со временем будет заметно сокращаться;

Снизится количество опасных для жизни и здоровья столкновений людей с уличными собаками;

Улучшится санитарно-эпидемическая обстановка в населенных пунктах.

Таким образом, совместная среда обитания собак и людей в России может стать намного благополучней.

Идея была направлена органам российской власти, и был получен ответ. Вот что, в частности, пишет заместитель председателя Комитета Совета Федераций по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Е. Г. Зленко:

«Комитетом осуществляется сопровождение ряда проектов федеральных законов о внесении изменений в отдельные статьи Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе:

проект федерального закона № 1216032-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части установления ответственности за нарушение законодательства в области обращения с животными);

проект федерального закона № 41446-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в целях установления административной ответственности за несоблюдение требований к содержанию домашних животных);

законодательная инициатива, подготовленная Самарской Губернской думой, предлагающая отнести к полномочиям правительства Российской Федерации в области обращения с животными установление порядка определения немотивированной агрессивности животных без владельцев в целях выработки единого подхода к решению данной проблемы.

Благодарим вас за активную гражданскую позицию. Ваши предложения будут учтены в дальнейшей работе комитета».

Галина Морозова, руководитель Московского городского общества защиты природы, рассуждает:

— Проблема бродячих животных в России весьма актуальна. Особенно много брошенных собак даже не в городах, а в пригородах больших и малых городов: везде, где есть дачи. Садоводы уезжают и бросают прикормленных собак. Идея чипировать всех животных, чтобы каждое было учтено, а потом сурово штрафовать тех, кто собаку выбросил, кажется мне вполне логичной, ведь решать проблему как-то нужно. Но есть важный нюанс: в законе нужно предусмотреть вариант с собакой потерявшейся. Ведь она, бывает, действительно теряется. Но если животное выбросили, хозяина нужно сурово наказывать!

Урбанист Григорий Мельник добавляет:

— Везде, где есть люди, рано или поздно появляются синантропные животные, живущие главным образом за счет человека. Это собаки, кошки, голуби, крысы и т. д. Чем больше кормовая база, тем больше таких животных. Поэтому во многих городах Европы, например, запрещено кормить голубей. В Германии штрафы доходят до тысячи евро! В России, к сожалению, ситуация не регулируется никак. Поэтому то и дело возникают «соседские войны», когда какая-нибудь бабушка берется кормить тех же голубей, кошек или собак, а соседям от этих животных или птиц просто жизни нет. В общем, идею ввести штрафы за кормление собак я поддерживаю. Не нужно поощрять появление в городе бродячих животных. В цивилизованных странах принято помещать их в приюты, а оттуда раздавать гражданам. Давайте так и делать.

Дмитрий Давыдов считает, что государственные органы вернутся к рассмотрению его предложений, касающихся бродячих собак. Автор проекта надеется, что его предложения получат законодательную поддержку, как и другие его идеи.