«Брюки клеш и яркие цвета»: cтилист Лисовец рассказал о главных трендах осени

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Многие осенние тренды стали для нас привычными, а некоторые только входят в моду. Стилист Владислав Лисовец рассказал «Вечерней Москве», что сейчас на пике популярности и какие вещи стоит обязательно купить в капсульный осенний гардероб.

По его словам, на пике популярности приталенные пальто, джинсовые и кожаные куртки. Более того, стоит отдать предпочтение ярким и сочным цветам.

— Верхняя одежда становится более приталенной. Популярна клетчатая шерстяная ткань — по типу драповой. Кожзаменитель, кожа, лаковая кожа и замша — супертренд. Кроме того, джинсовые пальто, куртки и пиджаки. Кроме того, сейчас продолжается тренд на яркие цвета. Я рекомендую выбирать верхнюю одежду на осень в сочной гамме, — рассказал Лисовец.

Эксперт отметил, что осенняя обувь обязательно должна быть на каблуках. Однако грубые ботинки не потеряли актуальности в этом сезоне:

— Очень актуальна женственная обувь на каблуках: казаки и высокие сапоги. Каблук обязательно должен быть устойчивым, а носы — острыми или квадратными. Грубые ботинки остаются в тренде, потому что они удобные и хорошо смотрятся с элегантной одеждой. Они добавляют сочности в образ, делают его нестандартным.

Стилист напомнил, что водолазки уже много сезонов подряд являются неотъемлемой частью гардероба:

— Водолазки уже восемь лет остаются неотъемлемой частью гардероба. Это элегантно и удобно как под рубашку, так и под пиджак или даже под платье. Этот предмет одежды сделает образ более интересным.

Собеседник «ВМ» считает, что расклешенные брюки выглядят оригинально. А универсальный белый свитер можно обыграть во многих образах.

— Сейчас точно стоит купить черные расклешенные брюки. Клеш постепенно входит в моду и выглядит более оригинально. Такие брюки носят только самые передовые модники, поэтому вы точно будете выделяться в толпе. Также можно купить расклешенную юбку и белый свитер с горлом. Его можно будет носить даже с блестящим платьем, — рассказал он.

Модный эксперт подчеркнул, что аксессуары, такие как бейсболка и сумка-шопер, сейчас на пике моды. Они отлично сочетаются с любой верхней одеждой и оригинально смотрятся в разных ситуациях.

— Кроме того, точно нужно купить правильную бейсболку, которая будет отлично смотреться с пиджаком, пальто и пуховиком. Она может быть с маленькой надписью, нейтрального цвета, например, белая или бежевая. Она будет придавать образу спортивный и актуальный вид. Также большая сумка-шопер, в которую можно сложить все что угодно, очень популярна. Она придаст образу грубости. Однако отмечу, что такой аксессуар подойдет только для дневного времени. Вечером лучше ходить с маленькими и аккуратными сумочками, — подытожил Лисовец.