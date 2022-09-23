«Утилизировать дешевле»: что мешает появлению фудшеринга в России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В России набирает популярность фудшеринг — раздача магазинами еды с истекающим сроком годности нуждающимся. В 2022 году о работе в этом направлении сообщили сразу несколько торговых сетей, а позднее о поддержке фудшеринга заговорили в Минпромторге. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие плюсы и минусы есть у фудшеринга, насколько это явление распространено и есть ли у него перспективы.

Тестовый режим

В пресс-службе сети «Магнит» отметили, что уже тестируют формат фудшеринга в столице.

— «Магнит» сейчас пилотирует проект фудшеринга вместе с фондом «Русь» в дарксторах Москвы и в дальнейшем планирует расширить пилот на такие же точки в Санкт-Петербурге. Благополучателями хлебобулочных изделий, овощей, фруктов, бакалеи являются социально незащищенные граждане, — отметили в «Магните».

Представители сети подчеркнули, что во время пилотного проекта «Магнит» и фонд «Русь» отрабатывают все необходимые бизнес-процессы, обучают сотрудников и отрабатывают взаимодействие с волонтерами. В пресс-службе также заметили, что после тестирования пилота в течение нескольких месяцев будет принято решение о масштабировании проекта.

В «Магните» подчеркнули, что для упрощения работы ретейлеров необходимы изменения в законах.

— Мы поддерживаем работу Минпромторга по созданию условий для реализации фудшеринга и выделяем несколько ключевых моментов, позволяющих развивать это важное направление благотворительности. Среди них — отмена НДС на такой вид поддержки, что позволит быстрее запустить процесс фудшеринга и упростить его для бизнеса. Также важна проработка вопроса с передачей продукции животного происхождения, подотчетной в системе «Меркурий», что даст возможность существенно расширить доступность товаров первой необходимости для нуждающихся, — рассказали в пресс-службе.

Представители сети обратили внимание, что крайне важным аспектом является создание отлаженной схемы цепочки передачи, особенно на «последней миле» — через волонтеров, а также развитие практик добровольчества в регионах.

Сеть X5 Group также успешно развивает направление фудшеринга, о чем представители сети рассказали «ВМ».

— В конце июля мы запустили фудшеринг в нескольких магазинах Москвы и Челябинска в пилотном режиме. В среднем каждый пилотный магазин за месяц собирал и передавал нуждающимся более 120 килограммов хлеба. Мы планируем расширять категории передаваемых на фудшеринг продуктов. Потенциально это могут быть крупы, фрукты, овощи и т. д. Также проект стартует в Санкт-Петербурге, позже будем выходить и в другие города России. Мы планируем масштабировать наш проект на большее количество магазинов, а также в будущем на распределительные центры. К концу сентября подключим к проекту несколько супермаркетов «Перекресток» в Москве и Санкт-Петербурге, — сообщили в пресс-службе.

Федеральной программы фудшеринга пока не существует, поэтому сейчас это направление в РФ развивают бизнес и общественные организации. Однако интерес и поддержка от разных ведомств есть, поэтому имеются перспективы развития, подчеркнули в X5 Group.

При этом в сети отметили, что у фудшеринга есть недостатки, которые пока не решены.

— Фудшеринг — хорошая инициатива, у которой есть и экологический потенциал, и социальный. Но пока мы видим сложности в масштабировании фудшеринга, чтобы охватить больше городов и объем продуктов. Одной из основных сложностей для развития остается необходимость уплаты НДС за товары, которые мы отдаем на благотворительность. То есть формально мы уплачиваем налог, будто бы товары были проданы. Получается, что утилизировать продукты значительно дешевле (иногда разница в стоимости — почти в два с половиной раза), — объяснили специалисты.

При этом фудшеринг требует затрат бизнеса на его организацию: изменение систем учета и списаний, оплата рабочих часов сотрудникам, которые задействованы на проекте, логистика и т. д., подчеркнули в пресс-службе. Эти траты бизнес готов брать на себя, но отмена НДС на благотворительную передачу поможет большему количеству компаний вовлечься в процесс, уверены в X5 Group.

Сложности в реализации

Как в беседе с «Вечерней Москвой» отметил председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов, расходы на фудшеринг действительно могут тормозить развитие этого направления.

— Тема вполне понятная, и большинство крупных торговых сетей участвует в такого рода проектах, направляют продукцию в благотворительные организации, показывают востребованность и нужность процесса. Но есть определенные сложности, потому что такая помощь реализуется за счет средств компании, а это потенциально является сложностью в более серьезном развитии проекта, — рассказал эксперт.

По словам специалиста, решить финансовые трудности с передачей продуктов можно, разрешив определенный объем продукции отражать в затратах компании.

Существуют сложности и относительно срока годности продукции, уточнил Карпов.

— Например, в тот момент, когда продукция саккумулировалась и была куда-то передана, может истечь срок годности. Эту продукцию уже запрещено передавать иным организациям. Фактически это будет являться введением продукции с истекшим сроком хранения в оборот, что предполагает ответственность участников сделки, — рассказал специалист.

При этом фудшеринг относится к благотворительности, тогда как задача торговых сетей заключается в реализации продуктов питания, уточнил собеседник «ВМ». Магазины заинтересованы в быстрой оборачиваемости товара и отсутствии списаний, поэтому готовы стимулировать продажу товара с истекающим сроком годности большими скидками, пояснил Карпов.

Просроченные продукты магазины просто утилизируют, заметил специалист.

— Компании не списывают продукцию с истекающим сроком годности — списывают только с истекшим, и она передается на утилизацию. В этом отношении компаниям выгодно, чтобы вообще не было продукции, которую нужно передавать на утилизацию. Любые иные процессы, связанные с передачей, вызывают много организационных вопросов. Самое главное, чтобы в процессе аккумулирования продукции не оказалось, что ко времени передачи срок годности истек. Это опасная сторона данной благотворительной модели, — рассказал Карпов.

По словам эксперта, еще одним вариантом применения продуктов с истекающим сроком годности может быть их повторное использование. Например, раньше допускалось повторное использование хлеба для некоторых видов продукции, однако сейчас это запрещено, резюмировал собеседник «ВМ».