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Студенты разработали приложение, которые определяет психологические проблемы по голосу

Никита Бессарабов

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Технологии
Студенты разработали приложение, которые определяет психологические проблемы по голосу
Георгий Шарипов — разработчик приложения, определяющего стрессовое состояние человека по голосу / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Определить по голосу психологическое состояние человека поможет специальное приложение, которое придумала и разрабатывает команда студентов из нескольких российских вузов.

Тревожное время отразилось на душевном спокойствии людей, о чем свидетельствует статистика аптечной выручки: так, в первую неделю марта совокупные продажи антидепрессантов в стране превысили в денежном эквиваленте 525 миллионов рублей, что в четыре раза больше, чем в феврале и марте 2021 года вместе взятых.

Помочь пережить стрессовый период призвана разрабатываемая программа, которая не только направлена на выявление психологического «неравновесия», но и способна сделать первые шаги к исправлению ситуации. Создание сервиса стало возможным благодаря гранту от Фонда содействия инновациям.

По словам Георгия Шарипова, автора приложения, возрастающий уровень тревожности у людей сказывается в том числе на качестве их работы. Обострениями грозят профессиональное выгорание и «текучка».

— Мы решили поддержать людей с помощью сервиса, создание которого стало очевидной необходимостью, — рассказывает Шарипов. — Сначала задумались о разработке чат-бота, способного предоставить консультацию и дать первичные рекомендации.

Эта часть проекта почти завершена. Прототип бота будет доведен «до ума» к концу года. А первое тестирование разработчики намерены провести на базе заинтересованной в нем компании.

Теперь студенты перешли ко второму этапу реализации программы, в ходе которого предстоит проанализировать голоса и их изменения с тем, чтобы оценить влияние факторов риска в автоматизированном режиме.

— Специалисты, работающие с людьми, менеджеры, операторы кол-центров больше других подвержены стрессу. Мы хотим провести оценку голоса и речи именно таких сотрудников. Это будет связка — облачный сервис займется анализом голоса, а приложение с различными практиками — реальной помощью.

Уровень стресса сооснователи проекта Артем Печеркин и Илья Круглов решили определять по нескольким критериям: интонации, ошибкам в речи, изменениям тональности. Использовать сервис планируется в банковской сфере и в здравоохранении. Но, если настроить нейросеть, можно задействовать ее и в авиации. С ее помощью возможно определить, что на борту самолета происходит что-то неладное, даже если пилот не может об этом рассказать.

— Впрочем, для этого нужны записи голоса конкретного пилота, — считает один из соавторов проекта Вадим Ножкин. — В авиации к лицензированию, сертификации предъявляют очень высокие требования. С этим могут возникнуть проблемы, но чисто технически это можно реализовать. Но на сегодня у нас более простые задачи.

Однако некоторые относятся к затее студентов скептически. Психотерапевт Владислав Кузнецов отмечает, что в его профессии нет анализов, благодаря которым можно было бы поставить диагноз. Всегда необходимо доскональное психологическое обследование. А диагностикой должен заниматься специалист.

— Опросников для выявления депрессии огромное количество, и все они о разном, — поясняет он. — Использовать цифровые данные, полученные с помощью тестов, не имеет смысла. Даже с условно объективными методами, выдающими некие цифры, результат субъективен, потому что зависит от огромного количества факторов, которые мы не можем учесть. Что касается голоса, то это сейчас модно — диагностировать пневмонию по кашлю, а депрессию — по тембру. Я считаю, что в научных целях это имеет смысл, но о практическом применении таких новаций говорить пока рановато.

Исследователь Центра нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана Сколтеха Дария Клеева утверждает, что субъективность специалиста в оценке психологического состояния пациента, наоборот, может стать главной причиной для использования искусственного интеллекта.

— Чат-бот мог бы обладать более точным диагностическим потенциалом, чем психолог. Ведь у него нет дополнительной вовлеченности, а психолог тоже человек, — отмечает она.

Впрочем, это не значит, что психологи останутся без дела. Искусственный интеллект, скорее, диагностический инструмент.

— Такие расстройства, как депрессия и тревога, имеют похожие симптомы, — говорит Клеева. — Врач может назвать разные диагнозы, а искусственный интеллект поможет скорректировать действия психотерапевта.

И все-таки, по словам создателя искусственного помощника Георгия Шарипова, важнейшую роль в его проекте будут выполнять люди.

— Штатные психологи вуза готовы оказывать помощь через наш сервис. У нас уже есть сайт, на котором можно записаться к специалистам, получить рекомендации и ответы, — отмечает молодой человек.

Самое важное, чтобы люди относились к своим проблемам серьезно.

— Наш проект предназначен для тех, кто заинтересован в получении советов. Россияне, убежденные в том, что решать проблемы надо самостоятельно, не привыкли обращаться к психологу. В нашем сервисе человек сможет анонимно рассказать о том, что его беспокоит. Людей, которые обращаются к цифровым помощникам, становится все больше. И мы хотим доказать, что это доступно, — резюмирует он.

Кстати, по словам полиграфолога Андрея Миллера, по голосу можно определять не только уровень стресса, но и то, лжет ли человек или говорит правду.

— Владимир Петрович Морозов — главный научный сотрудник Института психологии РАН, доктор биологических наук — запатентовал методику распознавания по голосу лжи и стресса. Мы этой методикой не пользуемся. Всегда работаем с полиграфом, потому что это более простая и надежная технология. Но она требует добровольного согласия человека. А если согласия нет, можно использовать и другие методики.

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