«Бедные и нищие»: какое будущее ждет Казахстан после подавления беспорядков

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ и стабилизации ситуации в стране. Этому предшествовали протесты, которые в какой-то момент переросли в массовые беспорядки, отставка правительства и перестановки в высших эшелонах власти. О том, что ждет Казахстан в будущем и как случившиеся повлияет на отношения с Россией, — в материале «Вечерней Москвы».

Борьба элит или внешнее вмешательство

Существуют разные версии произошедшего в Казахстане. Две магистральные — внешнее вмешательство и внутренняя борьба элит. В разговоре с «ВМ» политолог Алексей Мартынов выразил мнение, что имели место оба процесса.

— Произошедшее в Казахстане — борьба элит, которой воспользовались внешние силы для дестабилизации обстановки в стране. Как известно, с казахстанскими элитами активно работают спецслужбы Турции и Британии. Дело в том, что многие родственники казахстанского истеблишмента владеют недвижимостью в этих странах. Они держат там большие деньги и, естественно, являются объектом внимания местных спецслужб. Последним не составило большого труда инспирировать протест руками борющихся элит, — рассказал собеседник «ВМ».

По мнению политолога, при анализе ситуации в стране стоит принимать во внимание и «положение слабеющего елбасы», первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева (во время протестов в Талдыкоргане снесли памятник Назарбаеву — прим. «ВМ»). Последний раз он публично появлялся две недели назад — на неформальной встрече глав государств СНГ в Петербурге.

С момента начала протестов пресс-секретарь Назарбаева опубликовал всего два сообщения (оба 8 января — прим. «ВМ») в официальном Twitter. В одном из них сообщалось, что Назарбаев все еще находится в Казахстане, во втором содержался призыв «сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности страны».

Внешнее вмешательство политолог связывает с предстоящими переговорами между Россией, США и НАТО.

— Внешние силы хотели дестабилизировать ситуацию не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии накануне открывающихся больших переговоров России, США и НАТО. То есть это была попытка сорвать переговоры. И это попытка не удалась, — отметил эксперт.

Как изменятся отношения с Россией

Политолог подчеркнул, что Казахстан — важная для России страна. Предсказать, как в ней дальше будут развиваться события, пока трудно. Однако в данный момент стоит отметить, что миссия ОДКБ оказалась эффективной.

— Ввод сил ОДКБ, безусловно, помог стабилизировать ситуацию. Российские десантники еще только подлетали к Казахстану, а все эти «понаехавшие» из соседних стран уже ретировались. Впоследствии всех мародеров переловят и пересажают, — отметил Мартынов.

По его мнению, отношения между Россией и Казахстаном никак не изменятся. Влияние нашей страны в республике за последние годы не ослабевало. Однако произошедшее может повлиять на внешнюю политику среднеазиатской страны: раньше она носила многовекторный характер.

— Вектор участия Казахстана в коалиционных проектах на постсоветском пространстве приобретет более четкий характер. И многие вещи, которые оставались на бумаге, но на практике не реализовывались, начнут воплощаться в жизнь, — заключил собеседник «ВМ».

Ждут ли страну реформы?

Утром 11 января президент Токаев выступил в мажилисе (нижняя палата казахстанского парламента — прим. «ВМ»). В ходе своего выступления он анонсировал ряд реформ в разных сферах жизни страны.

По словам Токаева, в реформировании, в частности, нуждается правоохранительная система. Это стало очевидно после произошедшего, так как не все правоохранители «проявили верность своему долгу». Во время беспорядков некоторые силовики необоснованно избегали боестолкновений и покидали служебные помещения, оставляя там оружие и секретную документацию.

Особое внимание в своей речи Токаев уделил проблеме социального неравенства. Его наличие президент Казахстана связывает с «искаженным представлением о жизни людей» у чиновников.

Фото: akorda.kz

— Обострилась и проблема неравенства. Она усугубляется из года в год, хотя средние показатели доходов населения вроде бы растут, по крайней мере на бумаге... Следует разработать программу повышения доходов населения. Работа должна быть точной и адресной, — цитирует Токаева ТАСС.

Казахстанский политолог Марат Шибутов в разговоре с «ВМ» отметил, что заявления о реформах не являются элементом прикрытия и действительно будут реализовываться в будущем. По его мнению, проблема бедности и социального неравенства действительно довольно острая. Решение этой проблемы — вызов для руководства страны.

— Высказывания Токаева не популистские — они основываются на статистике. Официально в Казахстане 4,5 процента граждан недоедают, 75 процентов — относятся к бедным и нищим. Стоит подождать, и обещанные реформы найдут свое воплощение в жизни, — заключил собеседник «ВМ».

Что произошло в Казахстане

Протесты в Казахстане начались 2 января на юго-западе страны — в Мангистауской области. В этот день жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на сжиженный газ. Стоимость голубого топлива в республике с 1 января поднялась вдвое — с 60 тенге (0,13 доллара) до 120 тенге (0,27 доллара) за литр.

Народное недовольство не утихало и распространялось на другие регионы страны. Тогда 4 января правительственная комиссия Казахстана снизила стоимость газа до 50 тенге (0,11 доллара) за литр, а также пообещала митингующим не привлекать их к ответственности за участие в протестных акциях. Однако после этого уличные выступления в городах страны не стихли, а, наоборот, вспыхнули с новой силой. В тот же день президент Токаев призвал демонстрантов «не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства общества». Взамен он пообещал дальнейшее рассмотрение социально-экономических требований.

Обращение президента не привело к стабилизации ситуации в стране. Протестующие начали вести себя более агрессивно. Они вступали в открытое противостояние с силовиками, начали штурмовать госучреждения, а затем и вовсе принялись мародерствовать. Особенно серьезному ущербу в результате массовых беспорядков подвергся самый крупный город страны — Алма-Алта. Вечером 4 января в этом городе и во всей Мангистауской области был введен режим ЧП. На следующий день вооруженные арматурой, палками и щитами люди ворвались в здание акимата (городская администрация — прим. «ВМ») в Алма-Ате. Рядом со зданием были слышны звуки взрывов светошумовых гранат. После этого в акимате произошел пожар. В тот же день протестующие захватили алма-атинскую резиденцию президента.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов лежит на правительстве страны. Тогда же он сообщил, что вступает в должность председателя Совета безопасности Казахстана (ранее эту должность занимал Нурсултан Назарбаев), а временно исполняющим обязанности премьер-министра назначается первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Тогда же режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны. Токаев обратился за помощью к партнерам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он подчеркнул, что на территории Казахстана орудуют «террористические банды», а происходящее в стране следует рассматривать как «акт агрессии».

6 января в Казахстан прибыли первые российские военные из состава соответствующих сил ОДКБ. Основные цели миротворцев — защита государственных и военных объектов, а также помощь местным сотрудникам правоохранительных органов и военным.

В течение следующих нескольких дней на территории Казахстана проводилась антитеррористическая операция. 10 января власти страны сообщили о нейтрализации всех очагов терроризма в стране.

11 января Токаев заявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена. По его словам, через два дня начнется постепенный вывод миротворцев из Казахстана. Этот процесс должен занять не более десяти дней.

По состоянию на 11 января после беспорядков силовики задержали в Казахстане 9900 человек.