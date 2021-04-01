День птиц и музыка в Третьяковке: пять причин выйти из дома в выходные

Фото: Пелагия Замятина

Приближаются первые выходные апреля. В город пришла настоящая метеорологическая весна, и уже это обстоятельство гонит на улицу. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 3 и 4 апреля и станут дополнительным стимулом встать с уютного дивана.

Открывает обзор самое важное событие, состоявшееся в мире природы 1 апреля. Международный день птиц в СССР официально праздновался еще с 1926 года, а в России возродился в 1994 году.

В ближайшие выходные День птиц широко отметят во многих экоместах Москвы. Так, 3 апреля праздник пройдет в Дарвиновском музее. Его гости смогут заглянуть в птичье гнездо и рассмотреть в микроскоп удивительную структуру пера и скорлупы, послушать разнообразные птичьи трели и научиться мастерить правильный птичий домик, узнать секреты удачной фотосъемки птиц и отыскать в музейных залах птицу 2021 года. Только в этот день посетители могут получить «Птичьи права», заполняемые настоящим гусиным пером.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На следующий день, в воскресенье, празднование продолжится в Биологическом музее. Гости программы «Пернатый выходной» узнают, какая птица первой возвращается с зимовки в среднюю полосу, почему трясогузку называют «ледоломкой» и какие еще птицы встречаются в наших краях.

Программу к Международному дню птиц подготовила и Мосприрода. Так, 3 апреля в экоцентре «Битцевский лес» можно принять участие в «Птичьем квесте», участники которого смогут в игровой форме узнать, чем питается славка-черноголовка, как отличить самца сорокопута-жулана от самки, чем тетерев кормит своих птенцов и многое другое.

«Пернатый квест» пройдет и в экоцентре «Конный двор». Его участникам будет предложено пройти несколько точек, на каждой из которых нужно выполнить интересное задание, посвященное птицам. Квест «Зоркий глаз» пройдет и в парке «Северное Тушино». Его участники познакомятся с разнообразием птиц Московского региона. Гости мероприятия смогут на практике познакомиться с наблюдением за птицами с помощью бинокля.

В субботу, 3 апреля, экоклуб «Исследователи природы» Российской государственной детской библиотеки также посвятит свое занятие птицам. Ребята узнают о том, что птицы делают, чтобы взлететь, как можно летать, не взмахивая крыльями, и куда и зачем путешествуют полярные крачки.

В Третьяковской галерее в субботу, 3 апреля, стартует Международный камерный фестиваль классической музыки «Т Фестиваль». Каждым апрельским субботним вечером в закрытом музее среди полотен великих художников будет звучать музыка. На сцене фестиваля зазвучит большой концертный рояль Bоsendorfer 280 Vienna Concert — изысканный инструмент старейшего австрийского фортепианного бренда. Приятным бонусом для слушателей станет возможность осмотреть экспозицию картинной галереи без лишней суеты и почти в одиночестве.

Большую экскурсионную программу подготовили для гостей ВДНХ музеи выставки. Так, Музей кукол приглашает в выходные дни принять участие в тематической экскурсии «Король и шут», где можно узнать о шутовстве и чудачестве в русской истории с X века до начала XX века. Экскурсантам расскажут, почему шута называли «вторым лицом» после короля и что означали цвета шутовского наряда и шутовские колокольчики.

Интерактивная экскурсия «Живое слово» пройдет в воскресенье, 4 апреля, в Центре славянской письменности «Слово». Участники мероприятия побывают в древнерусском храме и монастыре, в петровской типографии и крестьянской школе, чтобы понять, что русский язык — это целый мир: у него своя история, свои создатели, свои герои и тайны, а у каждой буквы — своя биография.

Центр «Космонавтика и авиация» 4 апреля приглашает на экскурсию, где расскажут об истории развертывания многомодульной станции «Мир».

Отметим, что в выходные на ВДНХ также отпразднуют Международный день детской книги, гостей которого ожидают встречи с писателями, литературные чтения, мастер-классы, литературный квест, выставка иллюстраций, экскурсия, спектакль.

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Поклонников исторических выставок ждут в ближайшие выходные в Государственном музее имени А. С. Пушкина. Выставочный проект «Как наши годы-то летят» расскажет гостям о том, что «шестьдесят пять +» — это не закат жизни. Это возраст, в котором человек еще полон сил и творческих устремлений. Свидетельство тому — деятельность выдающихся представителей русской и мировой культуры, живописные и графические портреты которых присутствуют на выставке.

Предметы мебели и декоративно-прикладного искусства позволяют почувствовать атмосферу эпохи, а редкие книжные издания и рукописные материалы того времени воссоздают исторический, нравственный и культурно-бытовой контекст, в котором жили и действовали герои выставки.

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 1 апреля, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В стартовой афише апреля: российские «Майор Гром: Чумной Доктор», «Маша», «После Чернобыля»; фильм 1990 года «Вспомнить все»; картина «Исход»; пророческое «Розовое облако»; фильмы для семейного просмотра «Пришелец из сказки» и «Дино Дана»; концерт Леонида Агутина Cosmo Life.

Редакция «Вечерней Москвы» желает вам провести эти выходные интересно и с пользой.

Читайте также: Фотогеографический атлас страны представят на фестивале «Первозданная Россия»