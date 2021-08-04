Манипуляции «Северным потоком — 2»: будет ли Россия «наказывать» Украину

Фото: nord-stream2.com / Aксель Шмидт

Россия точно не будет использовать газопровод «Северный поток — 2» для манипуляций или «наказаний» Украины. Он нужен в качестве страховки поставок голубого топлива на случай обострения политической ситуации на территории Украины. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал эксперт-американист, политолог-экономист Малек Дудаков.

Американский журналист Джон Рюль написал в статье, что после открытия газопровода «Северный поток — 2» Украина не сможет рассчитывать на широкое международное «возмущение» из-за новых для нее обстоятельств. Он уверен, что благодаря данному российскому проекту «Европа останется сильно зависимой от газа из РФ» — ключевого для нее поставщика голубого топлива. Также, по мнению обозревателя, «новый газопровод ставит под угрозу экономическую, энергетическую и национальную безопасность Центральной и Восточной Европы, в частности, Украины и Польши». Журналист подчеркнул, что в связи с будущим значительным сокращением транзита российского газа Украина «рискует не только экономическими потерями, но и лишением себя доступа к жизненно важному источнику энергии».

— Я считаю, что Россия не будет использовать «Северный поток — 2» для манипулирования. Для России этот газопровод — страховка на тот случай, если на Украине снова образуется какая-то политическая нестабильность, — сказал Дудаков.

Он подчеркнул, что Европа, конечно, зависима от российского газа. Голубое топливо, которое на данный момент поступает в ЕС, идет через Украину или немного через «Северный поток — 1». После запуска нового газопровода поставки газа пойдут в основном в обход Украины.

— Безусловно, для Европы в части некоторых политических кругов это, очевидно, выгодно для их государств, потому что они тоже не хотят быть зависимы от нестабильной политической ситуации на Украине, — добавил эксперт.

Однако, по его словам, некоторые государства ЕС не могут активно поддерживать «Северный поток — 2» из-за вопроса национальной безопасности, а также из-за «лоббизма американских интересов». По словам политолога, не секрет, что США надеются за счет нестабильности в Восточной Европе упрочить позиции своих собственных компаний на газовом рынке Европы.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также были названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.

21 июля США и ФРГ заключили соглашение по «Северному потоку — 2». Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Германия обязалась добиваться санкций Евросоюза в отношении России, если Москва «будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских стран».