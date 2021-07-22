Политолог оценил, чего ждать россиянам после ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Изменений в лучшую сторону в отношениях России с Евросоюзом после введения в эксплуатацию «Северного потока — 2» не произойдет. Причинами санкций и напряженного диалога является не только трубопровод. Однако, согласно последнему соглашению США и ФРГ, против России могут быть использованы новые угрозы и ограничения. Правда, к ухудшению жизни россиян они вряд ли приведут. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказала политолог Наталия Елисеева.

Накануне стало известно, что США и ФРГ заключили соглашение по «Северному потоку — 2». Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Германия обязалась добиваться санкций Евросоюза в отношении России, если Москва «будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских стран». Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала сделку Германии и США по строительству газопровода «Северный поток — 2» хорошим шагом вперед. Она отметила, что, несмотря на положительный эффект нынешнего соглашения, сделка, касающаяся трубопровода, не устраняет расхождений в позициях Германии и Штатов.

Помимо этого, руководство «Нафтогаза» Украины предположило, что Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию после 2024 года. В компании отметили, что РФ использует газ в качестве геополитического оружия против соседней страны и всего региона, а для обеспечения своей энергобезопасности Украина должна стать членом НАТО.

— Украина сейчас переживает, что понятно, ведь, по определенной информации в СМИ, ей предлагают переход на «зеленое» потребление. Это не вкладывается в привычную логику Украины, которая определенное время через себя поставляла газ в Европу и, конечно, имела от этого преференции и дивиденды, — сказала собеседница издания.

По ее словам, эта тема сегодня используется для того, чтобы Украина вступила в НАТО. Поэтому страна пытается любым образом раскручивать тему с угрозами со стороны России, чтобы хоть как-то остаться сопричастной к европейской политике.

— То, что США и Германия заключили соглашение по «Северному потоку», тоже довольно интересно. Там есть прекрасная фраза, которая гласит, что нужно добиться продления соглашения о транзите газа через Украину на срок до 10 лет, то есть до 2031–2032 годов — в зависимости от того, когда будет совершен запуск «Северного потока — 2». Это одна сторона. То, как решит Кремль, — это другая сторона. Так или иначе Путин и Меркель этот вопрос проговаривали, и пока он решается, — сказала Елисеева.

Транспортировка газа через Украину пока функционирует до 2024 года. Когда действие соглашения закончится, по словам политолога, многое будет зависеть от украинской стороны. Скорее всего, Россия не захочет резко обрывать отношения в данном вопросе. Но выполнять «хотелки США», которые постоянно выдвигаются, добавила Елисеева, страна не будет.

— У нас главный интерес в том, чтобы «Северный поток — 2» был завершен и введен в эксплуатацию. Это основополагающее, — добавила политолог.

Елисеева отметила, что в соглашении США и ФРГ также есть фраза, согласно которой в случае актов агрессии России, направленных против Украины, последует соответствующая реакция на национальном уровне. Интерпретировать ее можно в разных моментах: это может быть введение новых санкций, использование угроз, наложение определенных новых ограничений.

— Будет ли этим пользоваться Германия — вопрос спорный. С учетом того, что Германия находится в некоторой «заложенности» между двумя странами, и чтобы сохранить баланс, возможно, какие-то заявления будут озвучены. Но будут ли использованы в полной мере — вопрос спорный. В любом случае ухудшения для жизни россиян из-за реализации и строительства «Северного потока — 2» я не наблюдаю, — сказала Елисеева.

Также она подчеркнула, что и улучшения вряд ли будут. Так, вопрос снятия санкций против России не обсуждается и вряд ли будет подниматься в ближайшее время. Ограничения останутся надолго. Ведь дело не только в «Северном потоке — 2», но и в Крыме, вопрос вокруг которого не будет решен так, как хочется Евросоюзу, и в ряде других моментов.

В четверг, 22 июля, стало известно, что Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Украины, обвинив ее в нарушении прав человека. Документ затрагивает события, последовавшие «за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года». Как отмечается в пояснительном документе ГП РФ, обращение нацелено на привлечение внимания Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, а также на то, чтобы зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний. Кроме того, жалоба должна заставить власти Украины прекратить совершение преступлений, провести надлежащее расследование и привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории соседней страны.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.