Штрафы, буллинг и долги. Какие законы в России защищают детей

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1 июня во всем мире отмечается День защиты детей. Эта дата призвана привлечь внимание взрослых к соблюдению фундаментальных прав несовершеннолетних. Интересы детей отстаиваются не только их родителями, но и государством в целом. По случаю праздника «Вечерняя Москва» собрала информацию о главных законах, защищающих детей в России, и рассказала о самых свежих нововведениях в этой сфере жизни.

Какие документы регулируют права детей в РФ?

Права ребенка в первую очередь защищены основным российским законом — Конституцией. Некоторые нюансы также подробно прописаны в Семейном, Гражданском и Жилищном кодексах.

Кроме того, определенные нормы закреплены следующими федеральными законами: «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; «Об образовании в Российской Федерации»; «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Защита прав детей также регламентирована другими нормативно-правовыми актами.

Что именно детям дает Конституция?

В главном законе РФ сказано: «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России». Иными словами, власти создают для несовершеннолетних такие условия жизни, чтобы их развитие было всесторонним (духовным, нравственным, интеллектуальным и физическим). Кроме того, Конституция предписывает прививать детям чувство патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Также она обязывает государство «брать обязанности родителей» и исполнять их в отношении детей, оставшихся без опекунов.

Базовые гарантии прав и законных интересов предусмотрены Конституцией РФ и фиксируются соответствующим законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Таким образом, государство признает детство важным этапом в жизни любого человека, исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в социуме, продвигает развитие у несовершеннолетних общественно важной и творческой деятельности.

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Как в защите детских прав помогает Семейный кодекс?

Этот документ содержит в себе информацию о важнейших правах детей. В частности, Семейный кодекс гарантирует право ребенка на проживание и воспитание в семье, общение с родителями и другими родными, защиту, выражение мнения, ФИО и изменение имени и фамилии. Также в данном кодексе зафиксированы некоторые имущественные права детей (другая часть этих прав отражена в Гражданском кодексе — прим. «ВМ»).

В Семейном кодексе подчеркивается, что отстаивать интересы ребенка могут не только его родители, но также органы опеки и попечительства, прокуратура или суд. Согласно кодексу, у ребенка при этом есть право выражать свое мнение при решении в семье вопросов, затрагивающих его личные интересы.

Есть ли у детей международная защита?

На уровне международного права главным документом, закрепляющим права детей, служит Конвенция о правах ребенка, принятая ООН 20 ноября 1989 года и ратифицированная Советским Союзом 13 июля 1990 года.

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Какие российские законы о защите детей недавно вступили в силу?

Повышение безопасности детей в России было и остается актуальной темой как для самих граждан, так и для представителей власти. За последние пару лет была принята масса законов, направленных на улучшение защищенности несовершеннолетних в РФ. Одна из таких инициатив — ужесточение наказания за распространение в интернете информации, которая может навредить здоровью или развитию ребенка. В 2019 году за это правонарушение повысили штрафы: до 20 тысяч рублей — для должностных лиц, до 100 тысяч — для юрлиц.

В марте 2020 года также был опубликован закон, гарантирующий право школьников в России на здоровое питание. Согласно документу, дети, обучающиеся в государственных образовательных учреждениях, должны обеспечиваться бесплатным горячим блюдом и горячим напитком не менее одного раза в день. Инициативу начали исполнять с 1 сентября прошлого года.

В феврале 2020 года также заработал закон, защищающий жилищные права ребенка при разводе родителей. Инициатива предполагает привлечение родителя, живущего отдельно от ребенка, к участию в обязательствах, которые связаны с обеспечением несовершеннолетнего жилым помещением.

7 марта 2021 года был принят резонансный законопроект, запрещающий принудительную высадку детей из общественного транспорта. Если ребенок младше 16 лет едет без взрослых и не может заплатить за проезд, его не разрешается вывести из машины силой.

Среди прочего в 2019 году вступил в силу закон, упростивший порядок поиска потерявшихся детей. Так, если ребенок ушел, не вернулся и перестал выходить на связь, его родители или законные представители могут обратиться в полицию с письменным заявлением. Правоохранители в свою очередь в течение 24 часов должны организовать поиски, используя в том числе доступ к данным геолокации ребенка.

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Что еще хотят сделать, чтобы повысить безопасность детей?

Сейчас общественность и СМИ широко обсуждают идею ввести уголовную ответственность за «дележку» ребенка после развода его родителей. Эту инициативу в интервью «ВМ» озвучила уполномоченный по правам Москвы Ольга Ярославская. По ее мнению, родители, которые не исполняют решения суда после развода и нарушают право ребенка видеться с другим родителем, должны подвергаться уголовному преследованию. Данное предложение уже поддержали некоторые общественники. Кроме того, в Совете Федерации рассказали о нюансах этой идеи.

Помимо прочего Общественный совет при Роскомнадзоре заявил о планах усилить борьбу с кибербуллингом в Сети. Нередко травле в интернете подвергаются дети, чем и объясняется пристальное внимание РКН к этой теме.

Также в России могут принять ряд законов, которые хоть и не связаны напрямую с детьми, но могут спасти им жизнь. Речь идет об инициативах, выдвинутых главой Росгвардии Виктором Золотовым после шутинга в казанской гимназии. За преступлением стоял 19-летний молодой человек, сумевший получить оружие законным путем. Теперь эти законы предстоит пересмотреть.

Кроме того, затрагиваются и более узконаправленные темы: Национальный союз защиты прав потребителей выступил за запрет взыскания долгов умерших родителей с их детей. Глава союза Павел Шапкин рассказал, что это положение закона следует отменить во избежание курьезов. Известны случаи, говорил Шапкин, когда в Новосибирской области шестилетняя девочка оказалась ответчиком в суде по делу о долгах умершей матери за ЖКХ, а в Челябинске годовалая девочка унаследовала долги покойной матери по ипотеке.

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