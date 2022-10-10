Пешеход чудом спасся при взрыве моста в Киеве

Фото: kyivcity.gov.ua

В объективы видеокамер в понедельник, 10 октября, попал момент взрыва на мосту в центре Киева.

На кадрах видно, как по мосту прогуливается пешеход и через несколько секунд происходит взрыв. Мужчина чудом остался жив.

Мэр Киева Виталий Кличко в этот же день сообщил о нескольких взрывах в центре города. Уточняется, что всего было слышно четыре взрыва, после чего в городе появился дым. Кроме того, в Киевской области сработала система ПВО.

Также жители Печерска сообщили о трех мощных взрывах, которые были слышны в других районах Киева. По данным МВД Украины, один из снарядов упал на Владимирской улице, где находится офис СБУ. Это место расположено в 2,5 километра от офиса президента страны Владимира Зеленского на Банковой улице.

Очевидцы опубликовали кадры из центра украинской столицы.

Позже стало известно, что движение поездов по одной из веток метро в Киеве остановили для организации укрытий из-за взрывов в городе. Очевидцы также поделились кадрами, на которых жители города укрываются от обстрелов в киевском метро.