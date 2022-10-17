В Госархиве стартовал образовательный проект для школьников

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В Москве заработал новый образовательный проект «Учебный день в архиве» для учащихся педагогических, кадетских и медиаклассов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 17 октября.

Как отмечается, специалисты Госархива России расскажут школьникам об особенностях работы с историческими документами, их хранения и атрибутирования, а также научат верно составлять запросы. Ребята смогут сделать это самостоятельно, все запросы будут приняты в работу.

— Учебный день в архиве имеет важное практическое значение: ребята получат полезные навыки работы с историческими документами посредством решения кейсов, разработанных для каждого направления предпрофессионального образования, — рассказала заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Наталия Киселева.

В свою очередь директор ГА РФ Лариса Роговая добавила, что навыки работы с различными источниками информации обязательно пригодятся учащимся в будущем, что делает этот проект особенно актуальным.

Для занятий в архиве необходима предварительная регистрация, которая начнется с 17 октября, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне Главархив Москвы опубликовал книгу детских рассказов о папах ко Дню отца.