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Суд отправил под стражу подозреваемых в похищении человека на западе Москвы

Егор Провоторов
Происшествия
Суд отправил под стражу подозреваемых в похищении человека на западе Москвы
Фото: shutterstock

Солнцевский районный суд города Москвы отправил под стражу двух подозреваемых в похищении человека на западе столичного региона.

Мера пресечения будет действовать до 18 декабря, сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Похищение произошло 7 октября. Двое мужчин, находясь неподалеку от Хованского кладбища в поселении Сосенское, избили 24-летнего потерпевшего и несколько раз ударили его ножом. После этого злоумышленники насильно усадили молодого человека в машину и передвигались с ним по столице, требуя найти 315 тысяч рублей за свое освобождение.

В конечном итоге потерпевший попал в квартиру на улице Родниковой, где удерживался, пытаясь найти выкуп. Спустя пять дней мужчина смог сбежать из плена, после чего обратился за медицинской помощью и в органы правопорядка. В скором времени подозреваемые были задержаны и опознаны.

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