«Украинцы и я — один народ»: Панин отрекся от россиян

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Российский актер Алексей Панин больше не хочет иметь ничего общего с российским народом. Об этом он заявил в понедельник, 14 ноября.

— Для меня лично, по моему восприятию, украинцы и я — это один народ. А вот большая часть россиян, моих так называемых соотечественников, для меня не один народ, и я не хочу иметь с этой большей частью этого народа ничего общего, — поделился он в своих соцсетях.

Российский блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) раскритиковал уехавших за границу знаменитостей. Кроме того, он рассказал, по какой причине артисты убегают из страны. По его мнению, они уезжают, поскольку все свои деньги хранят за рубежом.

Кроме того, знаменитый российский певец Юрий Лоза заявил, что покинувших Россию знаменитостей не следует пиарить. Он призвал поддерживать тех людей, которые реально работают на государство и помогают ему осуществлять «какие-то большие задачи».

В конце сентября в Израиль переехал популярный российский юморист Семен Слепаков. Тот факт, что Слепаков не находится в России, подтвердила помощница музыканта.