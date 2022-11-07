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«Выглядит безобразно»: Гоблин раскритиковал покинувших Россию звезд

Евгений Белоусов
Общество
«Выглядит безобразно»: Гоблин раскритиковал покинувших Россию звезд
Фото: YouTube / Dmitry Puchkov

Российский блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) раскритиковал уехавших за границу знаменитостей. Он также назвал одну из причин бегства артистов из страны.

— Мегазвезды, такие как Алла Борисовна (Пугачева — прим. «ВМ»), бегут за деньгами. Деньги лежат на Западе давным-давно. Заработанное бабло туда выведено. Они, защищая свои деньги и убежав на Запад, из кожи вон лезут, демонстрируя, что они хорошие и свои. И деньги у них отнимать не надо. Выглядит безобразно. Отвратительно, — заявил он.

Пучков также назвал «плевком в душу» слова Пугачевой в адрес ее хейтеров. Он считает, что каждый имеет право на свое мнение, сам себя он не считает «холопом» или «рабом».

С возрастом к людям, добавил блогер, приходит мудрость. Однако к Пугачевой «возраст пришел один», заключил Гоблин в эфире передачи «Эмпатия Манучи».

До этого Алла Пугачева прокомментировала негативные слова в свой адрес. По заявлению Примадонны, она оказалась рада критике со стороны людей, которых «всегда терпеть не могла». Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Вечерней Москвой» призвал не обращать внимания на слова артистки, назвав ее «давно забытой».

В конце сентября Пугачева улетела в Израиль вместе с младшими детьми — девятилетними Лизой и Гарри. Уточнялось, что обратного билета у нее нет.

После этого исполнительница подверглась критике в Сети. Поклонники верили, что артистка находилась в Израиле только на каникулах и вернулась на родину надолго. Однако Примадонна уехала в Тель-Авив со скандалом.

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