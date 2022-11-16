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В ФРГ заявили, что консультации НАТО по ЧП в Польше не идут по четвертой статье альянса

Александр Афонин
В мире
В ФРГ заявили, что консультации НАТО по ЧП в Польше не идут по четвертой статье альянса
Фото: depositphotos

Консультации НАТО, которые проводятся на фоне падения ракеты в Польше, не являются заседанием в рамках четвертой статьи устава альянса. Об этом заявил в среду, 16 ноября. представитель МИД Германии Кристиан Вагнер.

— Это заседание Совета НАТО, которое организуется генсеком, секретариатом по просьбе Польши. Это определенно не заседание на основе статьи четыре, — цитирует Вагнера ТАСС.

Инцидент, о котором идет речь, произошел ночь на 16 ноября. На востоке Польши упала ракета. В результате этого погибли два человека. По словам президента республики Анджея Дуды, власти не обладают точными данными о том, кто выпустил ракету.

Позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на фоне падения ракеты польское правительство потребовало созвать Совет НАТО. По его словам, мера была реализована в соответствии с четвертой статьей основного договора Североатлантического альянса, согласно которой государство может инициировать консультации в случае угрозы своей целостности и суверенитета.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что польская система противовоздушной обороны находится в упадочном состоянии, поэтому не смогла должным образом отреагировать на прилет ракеты. При этом с большой долей вероятности прилетевшая на территорию Польши ракета тоже была устаревшей.

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