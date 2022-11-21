Свыше 16 тысяч рабочих мест появится в городе благодаря 27 масштабным инвестпроектам

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В столице появится свыше 16 тысяч рабочих мест благодаря 27 масштабным инвестиционным проектам (МаИП). Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Город без торгов передаст инвесторам в аренду земельные участки общей площадью около 160 гектаров для реализации 27 масштабных инвестпроектов. Инвесторы вложат более 75,5 миллиарда рублей в строительство производственных объектов различных отраслей промышленности столицы. Реализация проектов позволит создать свыше 16 тысяч новых рабочих мест, — отметил он.

Руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский в свою очередь добавил, что поддержка столичных властей позволит возвести в городе предприятия по выпуску продуктов питания, корма для животных, одежды и косметических средств, заводы по производству строительных материалов, мебели, электроники, упаковки, изделий из полиуретана, а также логистический центр, технопарки и индустриальный кластер.

Более подробную информацию об инициативе можно изучить на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно об увеличении выпуска мясных изделий столичными производителями на 16,6 процента в сравнении с прошлым годом. Так, за девять месяцев 2022 года объем поставленной заказчикам продукции за указанный период вырос на шесть процентов, до 89 миллиардов рублей.

В понедельник, 14 ноября, заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что около 1,2 миллиона рабочих мест может появиться в новых объектах, которые построены в зоне влияния Московских центральных диаметров (МЦД). По словам заммэра, градостроительный потенциал первых четырех маршрутов МЦД составляет порядка 23,4 миллиона квадратных метров различной недвижимости.