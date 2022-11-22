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Итоги интеллектуальной игры КОСМОС подвели в Москве

Араз Салехов
Город
Итоги интеллектуальной игры КОСМОС подвели в Москве
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В столице подвели итоги Командного стратегического московского соревнования (КОСМОС), финал которого состоится 20 ноября в Центре педагогического мастерства.

По словам директора Центра педагогического мастерства Артема Шишова, такие мероприятия дают возможность наглядно продемонстрировать межпредметные связи, а игровой образовательный сюжет способен заинтересовать максимальное количество ребят.

— Мы проводим такие массовые интеллектуальные соревнования, чтобы привлечь как можно больше школьников в олимпиадное движение. Такие конкурсы не дают ученикам каких-либо льгот при поступлении, но мотивируют их участвовать в более серьезных соревнованиях, — отметил он.

Также он отметил, что задания в ходе события были междисциплинарными. По его мнению, такое решение позволяет участникам провести неожиданные связи между разными предметами, получить новые знания и применить логическое мышление. Так, в финале ученики смогли проявить свои знания по праву, истории, литературе, экономике и русскому языку.

Победителями соревнований в этом году стали команды из московских школ № 1574 и № 1517. Призерами стали ученики столичных школ № 1557 им. П. Л. Капицы, № 2033, № 1467 и № 2086, а также команда из лицея № 62 из Уфы. В общей сложности в мероприятии участвовали 250 команд из разных столичных школ.

Помимо этого, в столице началась городская конкурсная программа для школьников «Новые вершины». Она дает возможность учащимся поучаствовать в фестивалях и соревнованиях по разным направлениям.

Также руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что команда «Сила Ила» в составе школьников и студентов столичных учебных заведений стала лауреатом всероссийского конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований «Кибердром». Основная цель состязаний — подготовка высококвалифицированных кадров для предприятий страны, в том числе цифровой промышленности.

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