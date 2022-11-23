Появились фотографии нового кроссовера «Москвич-3»

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к36 Карта всех событий

Во время открытия производства на заводе «Москвич» был представлен новый кроссовер «Москвич-3».

На опубликованных фотографиях изображен автомобиль белого цвета длиной 4410 миллиметров, шириной 1800 миллиметров и высотой 1660 миллиметров с колесной базой 2620 миллиметров и салоном с комфортабельными эргономичными сиденьями.

Известно, что данная модель оборудована бензиновым турбомотором в паре с автоматической бесступенчатой трансмиссией.

«Москвич-3» оснащен цифровой приборной панелью и мультимедийной системой с сенсорным экраном с возможностью подключения к смартфонам по протоколам Apple CarPlay и Android Auto, а также камерами кругового обзора и электрическим люком.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр промышленности и торговли Денис Мантуров открыли серийную сборку автомобилей на московском автозаводе «Москвич». По словам главы города, запуск новой модели автомобиля под этим брендом является историческим событием.

Денис Мантуров рассказал, что до конца этого года начнется производство электромобилей на заводе «Москвич». По его словам, сперва запустится крупноузловая сборка автомобиля «Москвич-3».