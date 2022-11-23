Эрдоган назвал операцию на севере Сирии и Ирака «только началом»

Фото: Администрация президента РФ

Операция Вооруженных сил Турции на территории Сирии и Ирака — «только начало», Анкара настроена решительно защищать свои границы. Об этом в среду, 23 ноября, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

— Наши начавшиеся операции являются только началом мероприятий по обеспечению безопасности наших границ, — цитирует президента РИА Новости.

Глава турецкого государства считает, что его страна имеет право «позаботиться о себе».

— Настоящие лица тех, кто осуждал эту акцию с крокодильими слезами, были раскрыты их реакцией на операции. Стало ясно, что те, кто говорил, что из подконтрольного им региона Сирии не будет угрозы нашей стране, не смогли сдержать своих обещаний, — отметил он.

Турция, по мнению Эрдогана, осталась верна своим заявлениям о границах Сирии.

Накануне турецкий лидер заявил, что Анкара после проведения воздушной операции на севере Сирии и в Ираке может начать уничтожать террористов «танками и артиллерией». По его словам, турецкие власти располагают информацией о местонахождении бандформирований.

В понедельник, 21 ноября, Эрдоган рассказал о причинах начала спецоперации в Сирии. Одна из причин, по его словам, заключается в том, что Россия якобы отказалась уничтожать террористов в этом регионе.