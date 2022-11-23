Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эрдоган назвал операцию на севере Сирии и Ирака «только началом»

Араз Салехов
В мире
Эрдоган назвал операцию на севере Сирии и Ирака «только началом»
Фото: Администрация президента РФ

Операция Вооруженных сил Турции на территории Сирии и Ирака — «только начало», Анкара настроена решительно защищать свои границы. Об этом в среду, 23 ноября, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

— Наши начавшиеся операции являются только началом мероприятий по обеспечению безопасности наших границ, — цитирует президента РИА Новости.

Глава турецкого государства считает, что его страна имеет право «позаботиться о себе».

— Настоящие лица тех, кто осуждал эту акцию с крокодильими слезами, были раскрыты их реакцией на операции. Стало ясно, что те, кто говорил, что из подконтрольного им региона Сирии не будет угрозы нашей стране, не смогли сдержать своих обещаний, — отметил он.

Турция, по мнению Эрдогана, осталась верна своим заявлениям о границах Сирии.

Накануне турецкий лидер заявил, что Анкара после проведения воздушной операции на севере Сирии и в Ираке может начать уничтожать террористов «танками и артиллерией». По его словам, турецкие власти располагают информацией о местонахождении бандформирований.

В понедельник, 21 ноября, Эрдоган рассказал о причинах начала спецоперации в Сирии. Одна из причин, по его словам, заключается в том, что Россия якобы отказалась уничтожать террористов в этом регионе.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция Сирия Ирак
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская нефть в санкционном решете

Дмитрий Захаров
Дмитрий Захаров

Строим удобные маршруты

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Все мнения