Американские конгрессмены призвали Байдена добиться исключения РФ из Совбеза ООН

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Американские конгрессмены Джон Уилсон и Стив Коэн, представляющие комиссию по безопасности и сотрудничеству в Европе, внесли на рассмотрение в законодательный орган резолюцию с призывом к президенту Джо Байдену добиваться исключения России из Совета Безопасности ООН в связи с происходящим на Украине, пишет в среду, 14 декабря, издание Foreign Policy.

По данным журналистов, политики заявили, что проводимая Россией спецоперация «нарушила цели и принципы ООН», в связи с чем добиваются от Белого дома шагов, направленных на «ограничение привилегий РФ в ООН». Резолюция содержит утверждение, что Москва якобы «совершила вопиющие нарушения» устава ООН, которые ставят под сомнение «ее право занимать место в Совбезе».

Как отметили сами авторы FP, такого рода резолюция носит скорее символический характер и свидетельствует о царящих в конгрессе США настроениях. При этом документ не является обязательным к исполнению для американской администрации, пишет РИА Новости.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен утверждает, что Штаты «не предоставляли возможность» украинцам наносить удары по России. Так ли это на самом деле и как именно американцы способствуют военной агрессии Украины, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.