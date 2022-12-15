Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Американские конгрессмены призвали Байдена добиться исключения РФ из Совбеза ООН

Егор Провоторов
В мире
Американские конгрессмены призвали Байдена добиться исключения РФ из Совбеза ООН
Фото: flickr/whitehouse

Американские конгрессмены Джон Уилсон и Стив Коэн, представляющие комиссию по безопасности и сотрудничеству в Европе, внесли на рассмотрение в законодательный орган резолюцию с призывом к президенту Джо Байдену добиваться исключения России из Совета Безопасности ООН в связи с происходящим на Украине, пишет в среду, 14 декабря, издание Foreign Policy.

По данным журналистов, политики заявили, что проводимая Россией спецоперация «нарушила цели и принципы ООН», в связи с чем добиваются от Белого дома шагов, направленных на «ограничение привилегий РФ в ООН». Резолюция содержит утверждение, что Москва якобы «совершила вопиющие нарушения» устава ООН, которые ставят под сомнение «ее право занимать место в Совбезе».

Как отметили сами авторы FP, такого рода резолюция носит скорее символический характер и свидетельствует о царящих в конгрессе США настроениях. При этом документ не является обязательным к исполнению для американской администрации, пишет РИА Новости.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен утверждает, что Штаты «не предоставляли возможность» украинцам наносить удары по России. Так ли это на самом деле и как именно американцы способствуют военной агрессии Украины, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Джо Байден ООН Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте