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Воспитанники школ искусств Москвы и Донбасса приняли участие в фестивале «Горячее сердце»

Евгений Жуков
Город
Воспитанники школ искусств Москвы и Донбасса приняли участие в фестивале «Горячее сердце»
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва
Россия, Москва, Последний переулок, 27 Карта всех событий

Воспитанники школ искусств Донбасса совместно с учениками школ искусств Москвы приняли участие в фестивале «Горячее сердце», в рамках которого на сцене театра «Школа драматического искусства» прошел гала-концерт «Москва — Донбасс».

— Фестиваль в этом году впервые проходил в новом формате: еще в прошлом году мы его проводили между двумя государствами, но история вершится на наших глазах, и сегодня этот фестиваль объединил два региона РФ, это другое ощущение, это фестиваль внутри одной страны, и это очень вдохновляет, — сказал глава городского департамента культуры Александр Кибовский.

Он также отметил, что школы искусств Донбасса представили в столице выступления своих учеников. На данном фестивале ребята смогли пообщаться, познакомиться, установить связи и выступить со своими номерами, а это, по словам Кибовского, «очень важно», передает агентство городских новостей «Москва».

14 декабря сообщалось, что столичные учреждения культуры оказывают помощь Донбассу по различным направлениям. Так, московские библиотеки в мае этого года передали в дар Донецкой и Луганской народных республик 5,5 тысячи книг русских писателей.

23 декабря состоялось торжественное подписание соглашений о сотрудничестве между школами искусств из Москвы и Донбасса в рамках фестиваля «Горячее сердце». Соглашения позволят осуществлять прямое партнерство между школами искусств и более оперативно решать вопросы в сфере образования.

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