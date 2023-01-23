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Главные новости к утру 23 января

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 23 января
Фото: Вечерняя Москва

Четыре машины столкнулись на 13-м километре МКАД на внешней стороне. Уточняется, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк грубо оскорбил депутатов бундестага, которые выступают против поставок современных немецких танков Украине. Он, не уточнив имя, процитировал парламентария Германии, который раскритиковал идею отправки киевскому режиму танков Leopard 2.

Власти Соединенных Штатов и Европы подозревают российскую военную разведку в организации рассылок взрывных устройств в Испании в прошлом году. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на источники. Россия ранее неоднократно опровергала подобные обвинения.

Нежелание властей ФРГ поставлять Украине танки проистекает из истории нацисткой агрессии в годы Второй мировой войны. Такое мнение высказали обозреватели издания New York Times Стивен Эрлангери и Эрика Соломон.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) с рабочим визитом. Cамолет министра приземлился на базе ВВС ЮАР Ватерклоф.

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